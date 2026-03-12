Série sobre Ronaldinho Gaúcho na Netflix tem data de estreia anunciada

Cartaz da minissérie documental "Ronaldinho Gaúcho" (2026), dirigida por Luis Ara. Netflix / Divulgação

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (12) o lançamento de três documentários sobre o futebol brasileiro. Abrindo a rodada, a minissérie em três episódios Ronaldinho Gaúcho estreia em 16 de abril e mergulha na trajetória de um dos maiores jogadores de todos os tempos, com "acesso exclusivo, materiais inéditos, grandes vitórias e momentos delicados", segundo o texto divulgado pela plataforma de streaming.

Ronaldinho Gaúcho é uma coprodução da Canal Azul e da Trailer Films, com direção e roteiro de Luis Ara. A série sobre o ex-jogador da Seleção Brasileira, do Grêmio, do Barcelona, do Flamengo, do PSG, do Milan e do Atlético-MG, entre outros clubes, conta com depoimentos de figuras icônicas do esporte, como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol e Galvão Bueno.

Na sequência, Tetra: Acreditar de Novo chega em 7 de maio e revisita a conquista da Copa do Mundo de 1994. Este documentário também foi escrito e dirigido por Luis Ara, em uma produção da Trailer Films.

Fechando o jogo, Várzea: Onde Nasce o Futebol estreia em 8 de junho e destaca o universo onde foram gestados talentos como Cafu e Raphinha, que revisitam suas origens. Ambientada na Super Copa Pioneer, o maior e mais prestigiado campeonato de várzea de São Paulo, a série oferece acesso inédito aos bastidores da competição, acompanhando jogadores e treinadores em busca do tão sonhado título e da chance de mudar de vida. Esta é uma produção da Ginga Pictures em parceria com a R21 e tem direção de Alec Cutter.

— O esporte proporciona uma conexão única com a audiência. São histórias que nascem nas ruas, nos bairros, nas famílias, e que atravessam gerações e reforçam o sentimento de orgulho — diz Elisa Chalfon, Líder de Não-Ficção na Netflix Brasil.

Além desses documentários, em 29 de maio a Netflix lança a minissérie ficcional Brasil 70: A Saga do Tri, que retrata a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México. O elenco tem Lucas Agrícola no papel de Pelé, Rodrigo Santoro como o comentarista João Saldanha e Bruno Mazzeo interpretando o treinador Zagallo.

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