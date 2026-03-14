Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Fim de semana
Opinião

RBS TV exibe filme que reinventa uma das piores vilãs da Disney

"Temperatura Máxima" deste domingo (15) apresenta "Cruella" (2021), com Emma Stone

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS