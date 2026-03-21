Em "Velozes e Furiosos 9", Toretto (Vin Diesel) descobre que tem um irmão, Jakob (John Cena). Universal / Divulgação

A Temperatura Máxima da RBS TV exibe às 12h25min deste domingo (22) um filme que desconhece os limites da velocidade, do exagero e do absurdo: Velozes e Furiosos 9 (F9: The Fast Saga, 2021).

Embora não tenha ultrapassado a marca do US$ 1 bilhão nos últimos dois filmes — a parte 9 arrecadou US$ 726,2 milhões, e Velozes e Furiosos 10 (2023), um pouco menos, US$ 714,5 milhões —, a franquia de ação criada em 2001 é um tremendo sucesso de bilheteria. Já faturou US$ 7,4 bilhões.

O filme da Temperatura Máxima foi dirigido por Justin Lin, o mesmo do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto Velozes e Furiosos. Ou seja, ele foi o responsável pela transição de uma tetralogia ambientada no mundo das corridas ilegais de rua para uma saga que envolve traficantes de drogas, roubos milionários, espionagem, mercenários e assassinos profissionais, tudo temperado por problemas familiares e, claro, todo tipo de veículo motorizado.

Cena de perseguição automobilística em "Velozes e Furiosos 9". Universal / Divulgação

Na trama, a equipe liderada por Dominic "Dom" Toretto (personagem de Vin Diesel) precisa combater um bilionário do Leste Europeu que quer se apossar de um dispositivo supertecnológico para controlar o arsenal planetário de destruição em massa. Embora estejamos no nono capítulo, o enredo não exige muito conhecimento prévio — aos recém-chegados, diálogos informam, por exemplo, que a ciberterrorista Cipher (papel de Charlize Theron) matou a mãe do filho de Dom em Velozes e Furiosos 8. E o principal antagonista é um irmão do herói, Jakob (encarnado por John Cena), que jamais havia sido mencionado nos oito títulos anteriores.

Gravitam em torno do protagonista uma série de coadjuvantes. Destaque para a duro na queda Letty Ortiz (a atriz Michelle Rodriguez, presente em sete filmes) e para a interação cômica entre o ex-criminoso Roman (Tyrese Gibson, também com sete presenças), o inteligente mecânico Tej Parker (o ator e rapper Chris "Ludacris" Bridges, outro visto em sete segmentos) e a hacker do bem Ramsey (Nathalie Emmanuel, na terceira de suas quatro participações na franquia).

Michelle Rodriguez em "Velozes e Furiosos 9". Universal / Divulgação

Como acontece em outra bilionária franquia de ação mirabolante, Missão: Impossível, Velozes e Furiosos viaja o mundo. Já esteve no Rio de Janeiro e em Abu Dhabi, para citar alguns cartões-postais, e no filme 9 parte de Montecito, na Califórnia, para rodar por Edimburgo, Londres, Tóquio, Tbilisi (a capital da Geórgia, na Europa) e até o espaço sideral. Isso mesmo: se na vida real Elon Musk lançou, em 2018, um carro esportivo da Tesla para orbitar o Sol, por que na ficção a turma de Toretto não poderia fazer algo parecido?

Velozes e Furiosos 9 não tem pudor nenhum em forçar a mão nas sequências de ação, em desafiar a lógica e a ciência — o que é aquele momento "Carro-Aranha" nas montanhas? E esse abraço ao improvável e ao inverossímil também ajuda a explicar a fidelidade do público.

Em tempos de incertezas, de guerras, de pandemias, de crises políticas e econômicas, as pessoas precisam de homens e mulheres incríveis, capazes de voltar da morte e de colocar um carro para viajar ao redor da Terra. Precisam de algumas horas de escapismo e de uma linha bem clara separando os mocinhos dos bandidos. Precisam das mensagens de união e reconciliação que os personagens transmitem — ainda que façam isso em altíssima velocidade ou aos socos e pontapés.

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