Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Fim de semana
Opinião

RBS TV exibe filme que não tem limite de velocidade nem de exagero

"Temperatura Máxima" apresenta a partir das 12h25min deste domingo (22) "Velozes e Furiosos 9" (2021)

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