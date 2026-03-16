Por que "O Agente Secreto" não ganhou nada no Oscar

Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Frustração
Opinião

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