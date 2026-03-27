Peacock Theater, no centro de Los Angeles, será a nova casa do Oscar a partir de 2029. LA Live / Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta quinta-feira (26) uma grande mudança no Oscar. Realizada desde 2002 no Dolby Theatre de Los Angeles, no coração da Hollywood Boulevard, a cerimônia de premiação será transferida para o Peacock Theater no LA LIVE, no centro da cidade californiana, a partir da sua 101ª edição, em 2029.

A mudança faz parte de um acordo de 10 anos com a empresa de entretenimento e esportes Anschutz Entertainment Group (AEG), proprietária do complexo LA Live. "Estamos felizes por nos associarmos a uma potência global como a AEG", disseram o diretor-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, em um comunicado conjunto. "Sua trajetória na construção e operação de locais para shows ao vivo com tecnologia de ponta não tem comparação", acrescentaram.

A edição de 2029, que também será a primeira transmitida exclusivamente pelo YouTube, estenderá seu tapete vermelho no LA Live, complexo de eventos vizinho ao Crypto.com Arena, casa dos times de basquete Los Angeles Lakers e de hóquei no gelo Los Angeles Kings.

A nova casa do Oscar tem mais do que o dobro de lugares. Enquanto o Dolby comporta 3,4 mil espectadores, o Peacok pode receber 7,1 mil.

O Peacock Theatre também já é o endereço do Emmy Awards, a principal premiação da TV e do streaming dos EUA e do Canadá, e do BET Awards, que consagra artistas e esportistas afro-americanos. Em ocasiões anteriores, abrigou o American Music Awards, o Kid's Choice Awards e o People's Choice Awards.

A atriz Sydney Sweeney no palco do Peacock Theater na 77ª edição do Emmy, em 2025. VALERIE MACON / AFP

Como parte da nova parceria, a AEG se comprometeu a fazer melhorias no teatro, incluindo modernizações no palco e nos sistemas de som e iluminação, além de ampliação de bastidores e áreas críticas para a produção de uma cerimônia do porte do Oscar. A parceria vale até 2039.

"Para a 101ª edição do Oscar e além, a Academia espera colaborar de perto com a AEG para fazer do LA LIVE o cenário perfeito para nossa celebração global do cinema, tanto para o público presente nas salas de exibição quanto para os cinéfilos do mundo todo", disse Bill Kramer.

Palcos históricos do Oscar

O Dolby Theatre, em Los Angeles, vem sendo o palco do Oscar desde 2002. Valerie Macon / AFP

O Oscar estreou em 1929, no Hotel Roosevelt, também no centro de Los Angeles. Em 1931, foi realizada no Hotel Biltmore. Durante vários anos, alternou-se entre esse local e o já demolido Hotel Ambassador.

Nas décadas seguintes, a festa aconteceu em vários pontos da cidade, incluindo o Shrine Auditorium e o Dorothy Chandler Pavilion, ambos no centro.

Em 2002, o Oscar se estabeleceu no Dolby Theatre, que fica em uma avenida de map dupla no sentido leste-oeste. De lá para cá, a única exceção foi na edição de 2021, durante a pandemia, quando teve como palco a Union Station.

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