Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Os cinco piores ganhadores do Oscar de melhor filme

Às vésperas da 98ª cerimônia de premiação, lista relembra escolhas equivocadas ou no mínimo polêmicas da Academia de Hollywood

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS