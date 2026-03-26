Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Hiperviolência e humor bizarro
Opinião

O filme que mistura "Kill Bill", os desenhos do Pica-Pau e um culto satânico

Dirigido pelo russo Kirill Sokolov e protagonizado por Zazie Beetz, "Eles Vão te Matar" (2026) estreia nesta quinta-feira (26) nos cinemas

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