Zazie Beetz em "Eles Vão te Matar" (2026), filme dirigido por Kirill Sokolov. Courtesy Warner Bros. Pictures / Divulgação

Eles Vão te Matar (They Will Kill You, 2026), que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (26), começa como se fosse um filme muito sério. Em uma noite de muita chuva na cidade de Detroit, uma jovem encarnada pela atriz Zazie Beetz e sua irmã caçula procuram alguma espécie de abrigo. Não é da intempérie que querem se proteger.

— Ele vai nos achar, bater na gente e nos colocar de novo no porão — diz a menina.

— Nunca mais vão nos prender — retruca a mana mais velha, mostrando a tatuagem de um pássaro desenhada no pulso.

Mas enquanto as duas fazem compras em um mercadinho, ele aparece. Corpulento e ameaçador, trata-se do pai delas. As irmãs fogem, o sujeito as alcança, com a ajuda de um comparsa, a personagem de Zazie Beetz atira contra o carrasco, a polícia chega e ela acaba presa.

Dez anos depois, continua chovendo, mas agora estamos em Nova York. Encharcada, a protagonista apresenta-se como Isabella para assumir uma vaga de empregada em um edifício de luxo construído em 1923, o fictício The Virgil. Assim que a governanta interpretada por Patricia Arquette abre a porta, o tom do filme começa a mudar. Drasticamente. E para o bem ou para o mal, dependendo do estado de espírito do espectador.

Primeira produção de Hollywood dirigida pelo russo Kirill Sokolov, 36 anos, Eles Vão te Matar também traz no elenco Heather Graham, Tom Felton (o Draco Malfoy da saga Harry Potter) e Myha'la (a Harper Stern da série Industry) e pode ser descrito como uma mistura de Kill Bill (2003-2004), de Quentin Tarantino, os clássicos desenhos animados de Tom & Jerry, do Papa-Léguas e do Pica-Pau, entre outros personagens, e os filmes de terror sobre cultos satânicos.

Você pode esperar hiperviolência, mutilações e banhos de sangue que são temperados por um senso de humor bizarro e por uma sátira ao mundo dos ricos — aliás, não há como negar alguma semelhança com títulos tipo Casamento Sangrento (2019).

Você pode esperar o firmamento de Zazie Beetz como nova heroína dos filmes de ação. Impressionam a fisicalidade e o desprendimento da atriz de 34 anos vista anteriormente na série Atlanta (2016-2022), em Deadpool 2 (2018), em Coringa (2019) e em Nove Dias (2020).

Você também pode esperar o inesperado: por exemplo, um olho humano que ganha vida e passa a rastejar pelos cenários na caça a um personagem.

David Vivier, Tom Felton, Patricia Arquette, Willie Ludik e Gabe Gabriel em "Eles Vão te Matar". Courtesy Warner Bros. Pictures / Divulgação

Sokolov já havia mesclado suspense, comédia e violência em dois filmes rodados na Rússia que passaram pelo Fantaspoa, o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre: Morra! (Papa, Sdokhni, 2018, também conhecido como Por que Você Não Morre?) e Quem Vai Ficar com Masha? (Otorvi i Vybros, 2021, exibido na Capital como Rasgue e Jogue Fora). Nas duas vezes, ganhou o prêmio de melhor direção.

O cineasta tem uma formação nada usual: é mestre em Física e em Tecnologia em Nanoestruturas. Bem, pode-se dizer que Sokolov gosta de desafiar as leis da física nas cenas de ação e de explorar os mínimos detalhes de cada cenário — sempre amparado por uma equipe técnica digna de nota. Em Eles Vão te Matar, tem ao lado o diretor de fotografia Isaac Bauman, responsável por cinco episódios da segunda temporada da série Loki, o editor Luke Doolan, de Missão Resgate: Vingança (2025), e o designer de produção Jeremy Reed, de Maria e João: O Conto das Bruxas (2020).

E valeria mencionar todos os integrantes dos times de efeitos visuais, maquiagem e dublês, fundamentais nas sequências insanas que envolvem luta corpo a corpo, duelos de espadas, machados flamejantes e a cabeça de um porco.

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