O filme de suspense dos anos 1990 que está bombando na Netflix

Ashley Judd em "Risco Duplo" (1999), filme dirigido por Bruce Beresford. Paramount / Divulgação

Quem acompanha o top 10 dos filmes mais vistos na Netflix deve ter reparado que um título de suspense dos anos 1990 segue firme na lista já há um bom tempo. Trata-se de Risco Duplo (Double Jeopardy, 1999), dirigido por Bruce Beresford e estrelado por Ashley Judd e Tommy Lee Jones.

Com US$ 178 milhões arrecadados nas bilheterias, Risco Duplo foi o maior sucesso comercial de Beresford, australiano de 85 anos que segue na ativa (lançou em 2025 Entre Chegadas e Despedidas). Sua obra mais conhecida, porém, é Conduzindo Miss Daisy (1989), ganhador do Oscar de melhor filme, atriz (Jessica Tandy), roteiro adaptado e maquiagem. E ele concorreu ao prêmio de direção da Academia de Hollywood por A Força do Carinho (1984).

Naquela época, Ashley Judd, que comemora 58 anos no dia 19 de abril, era uma estrela em ascensão em Hollywood, graças a filmes como Fogo Contra Fogo (1995), Tempo de Matar (1996) e Beijos que Matam (1997). Sua carreira não decolou por causa de uma das figuras mais nefastas da indústria cinematográfica dos EUA: Harvey Weinstein.

No final da década de 1990, o oscarizado produtor de Shakespeare Apaixonado (1998) convidou a atriz para uma reunião de negócios, mas acabou a levando para um quarto de hotel em Beverly Hills. Lá, pediu massagens e quis que Ashley Judd o visse tomar banho. A recusa provocou retaliação: ela acusou Weinstein de sabotar sua participação no filme O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001), influenciando o diretor Peter Jackson a não contratá-la.

Ashley Judd foi uma das primeiras atrizes a denunciar publicamente o ex-poderoso chefão de Hollywood por assédio sexual, em 2017. E participou, no papel dela mesma, do filme Ela Disse (2022), que reconstitui a reportagem das jornalistas Megan Twohey e Jodi Kantor, do New York Times, sobre as vítimas de Harvey Weinstein.

Tommy Lee Jones em "Risco Duplo" (1999), filme dirigido por Bruce Beresford. Paramount / Divulgação

Hoje com 79 anos, Tommy Lee Jones, por sua vez, já tinha no currículo o Oscar de melhor ator coadjuvante por O Fugitivo (1993), além de ter disputado o troféu de coadjuvante por JFK: A Pergunta que Não Quer Calar (1991). Seu rosto era frequente em filmes policiais ou de suspense jurídico, como o já citado O Fugitivo, O Cliente (1994) e U.S. Marshals: Os Federais (1998).

Risco Duplo é como se fosse uma versão feminina de O Fugitivo, mas de qualidade bastante inferior, a despeito do esforço do elenco em tornar a trama menos previsível e menos implausível. Talvez a nostalgia noventista explique o sucesso do filme na Netflix.

Ashley Judd interpreta Libby, uma mulher condenada à prisão pela suposta morte do marido, Nick (papel de Bruce Greenwood). Na penitenciária, ela descobre que ele ainda está vivo e tudo não passou de uma armação sua com a amante.

Libby decide se vingar e reencontrar o filho assim que sair da prisão. Libertada sob vigilância, ela acaba envolvendo na intriga o policial responsável por sua custódia, Travis, personagem de Tommy Lee Jones.

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