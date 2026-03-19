Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme da Netflix com Michael B. Jordan sobre racismo, injustiça e pena de morte

Ganhador do Oscar de melhor ator por "Pecadores" (2025) estrela o drama baseado em história real "Luta por Justiça" (2019)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS