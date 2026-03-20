Os personagens Nora Moon (papel de Greta Lee) e Hae Sung (interpretado por Teo Yoo) em "Vidas Passadas". Califórnia Filmes / Divulgação

Em 21 de janeiro de 2023, David Ehrlich, crítico do site estadunidense IndieWire, profetizou que Vidas Passadas (Past Lives) seria um dos melhores filmes do ano. Dito e feito.

Adicionado nesta sexta-feira (20) ao menu da Netflix, o primeiro longa-metragem da diretora Celine Song recebeu duas indicações ao Oscar (melhor filme e roteiro original, assinado pela própria cineasta, que nasceu na Coreia do Sul e depois se radicou na América do Norte), cinco ao Globo de Ouro, três ao Bafta, da Academia Britânica, e três aos Critics Choice.

Vidas Passadas disputou o PGA Awards, da Associação dos Produtores dos EUA, e Song competiu na categoria de estreante no DGA Awards, do Sindicato dos Diretores dos EUA. Com um orçamento de US$ 12 milhões, este drama romântico ganhou os troféus de longa e direção no Independent Spirit Awards e o prêmio máximo no Gotham Awards. E entrou no top 10 do American Film Insitute.

Trata-se de um dos romances mais envolventes e comoventes dos últimos anos, mas jamais manipulativo. Vidas Passadas tampouco é maniqueísta no modo como retrata um triângulo amoroso (curiosamente, Celine Song é casada com o dramaturgo Justin Kuritzkes, roteirista de Rivais, que também encena um triângulo amoroso, e a diretora também apresentou um triângulo amoroso no seu segundo filme, Amores Materialistas).

O principal vértice é Nora Moon, papel da atriz Greta Lee, então conhecida como a Maxine da série Boneca Russa (2019-2022) e a Stella Bak do seriado The Morning Show (2021-). Como Song, essa personagem emigrou da Coreia do Sul. E agora mora em Nova York, onde é uma escritora casada com o também autor Arthur (encarnado por John Magaro, do filme First Cow: A Primeira Vaca da América).

Teo Yoo, Greta Lee e John Magaro na cena de abertura do filme "Vidas Passadas" (2023), de Celine Song. Califórnia Filmes / Divulgação

Na outra ponta, está Hae Sung, interpretado por Teo Yoo, coadjuvante em Decisão de Partir (2022). Era o melhor amigo de infância de Nora quando ela ainda se chamava Na Young e tinha planos de casar com ele, que permaneceu em Seul. O que teria acontecido se Na Young não tivesse ido embora? Essa pergunta persegue Hae Sung e o impele a procurar pistas dela no Facebook 12 anos depois.

Não, essa expressão, "12 anos depois", nunca é empregada na divisão dos capítulos. Como uma prova escrita de sua sutileza, Celine Song usa "12 anos passaram", ou seja, o tempo se move como um rio, em um fluxo contínuo que interliga eras diferentes, passado, presente e, quem sabe, futuro. O próprio roteiro aborda diretamente o tema, ao apresentar o conceito coreano de In-Yun, que sugere: as pessoas estão destinadas a se reencontrarem se suas almas já se tocaram antes.

Vidas Passadas mexe profundamente com o espectador porque todos nós, em algum momento, já nos flagramos sonhando com uma segunda chance, flertando com as portas que se abrem ao pensar "e se...". Mas o filme também coloca nossos pés no chão, lembrando que estamos sempre em construção, sempre em movimento, sempre deixando algo ou alguém para trás. Talvez até a pessoa que éramos. Pode ser que estejamos seguros de nossas escolhas e vontades, mas não somos imunes à fantasia e à nostalgia. E ao também debater os temas da identidade e da imigração, a diretora amplia a relevância e a ressonância de sua obra.

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