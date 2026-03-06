"O Agente Secreto" estreia neste sábado na Netflix

Wagner Moura estrela "O Agente Secreto" (2025), filme de Kleber Mendonça Filho com 4 indicações ao Oscar. Victor Jucá / Divulgação

Em cartaz há quatro meses nos cinemas, onde atraiu mais de 2,35 milhões de espectadores, O Agente Secreto (2025) estreia neste sábado (7) no streaming. A Netflix adiciona a seu menu o thriller político escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, que recebeu quatro indicações ao Oscar: melhor filme, melhor ator (Wagner Moura), melhor seleção de elenco (por Juliano Domingues) e melhor longa internacional.

Na cerimônia de premiação da Academia de Hollywood, no dia 15 de março, em Los Angeles, são grandes as chances de O Agente Secreto trazer de novo para o Brasil o Oscar internacional, apenas um ano depois da conquista inédita e histórica por Ainda Estou Aqui (2024). O título brasileiro ganhou o Globo de Ouro da categoria, o Critics Choice e o Spirit Awards, o troféu do cinema independente dos EUA. E aparece como favorito nas apostas do jornalista Clayton Davis na centenária revista Variety.

O principal rival nessa categoria é Valor Sentimental (Noruega), de Joachim Trier, que venceu o Bafta, da Academia Britânica, e tem nove indicações ao Oscar. Completam a lista de candidatos Foi Apenas um Acidente, que representa a França mas foi dirigido pelo iraniano Jafar Panahi e é ambientado no Irã, Sirât (Espanha), de Oliver Laxe, e A Voz de Hind Rajab (Tunísia), de Kaouther Ben Hania.

Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e a produtora Emilie Lesclaux no Film Independent Spirit Awards. KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No Oscar de melhor ator, a vitória de Michael B. Jordan, de Pecadores, no The Actor (novo nome do prêmio do Sindicato dos Atores dos EUA), embaralhou bastante a disputa. Wagner Moura tem no currículo o Globo de Ouro de melhor ator em drama.

Timothée Chalamet, de Marty Supreme, conta com o Globo de Ouro de ator em comédia ou musical e o Critics Choice, mas sua candidatura parece ter perdido força na reta final. Ethan Hawke, por Blue Moon: Música e Solidão, não pode ser desprezado. Já Leonardo DiCaprio, de Uma Batalha Após a Outra, pode ser considerado carta fora do baralho.

Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro de ator em drama por "O Agente Secreto". ETIENNE LAURENT / AFP

Entrar na lista dos 10 indicados a melhor filme já foi uma grande vitória para O Agente Secreto, e a competição no Oscar de melhor elenco ficou ainda mais difícil depois do triunfo de Pecadores no The Actor.

"O Agente Secreto" são muitos filmes em um só

Wagner Moura em cena do filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

O Agente Secreto são muitos filmes em um só. Todos se acomodam e se misturam nas duas horas e 40 minutos de duração.

O Agente Secreto é um filme sobre memória e esquecimento, sobre opressão e resistência, sobre como acontecimentos do período da ditadura militar no Brasil (1964-1985) reverberam ainda hoje no país — quantas histórias foram mal contadas? Quantas biografias merecem ser reparadas?

É uma declaração de amor a Recife, a cidade do diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho, com uma reconstituição de época (a do final dos anos 1970) primorosa comandada pelo designer de produção Thales Junqueira e pela figurinista Rita Azevedo, e uma declaração de amor ao cinema. Crítico no começo da carreira, o cineasta homenageia os clássicos Tubarão (1975) e A Profecia (1976) e celebra o ambiente em si, desde as filas na rua e os letreiros na marquise até a cabine do projecionista, que opera a experiência mágica e coletiva da sala escura — onde a plateia pode viver seu próprio romance, ou algo mais picante.

É um drama familiar sobre a relação de um pai com o filho, mas também é um thriller político sobre o papel da polícia, do empresariado e da imprensa durante os governos dos generais.

É um filme que valoriza a cultura nordestina — do sotaque ao frevo — ao mesmo tempo em que critica o sentimento de superioridade das regiões Sudeste e Sul.

É um filme que dá voz aos marginalizados ao mesmo tempo em que denuncia a indiferença da elite, seus privilégios e sua ganância.

É uma obra que espelha o típico sincretismo religioso do Nordeste na sua fusão de gêneros — o drama histórico, o suspense policial, até o terror sobrenatural — e no ecumenismo da trilha sonora: vai de Não Há Mais Tempo (Angela Maria) a If You Leave me Now (Chicago), de Love to Love You Baby (Donna Summer) a Eu Não Sou Cachorro Não (Waldick Soriano), de A Briga do Cachorro com a Onça (Banda de Pífanos de Caruaru) a Guerra e Pace, Pollo e Brace (Ennio Morricone).

É também a mistura de um realismo que não poupa sangue com um surrealismo que tem efeito cômico.

O diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura no set de "O Agente Secreto". Laura Castor / Divulgação

Em maior ou menor grau, todos esses temas e todas essas características aparecem nos cinco longas-metragens anteriores de Kleber: Crítico (2008), O Som ao Redor (2012), Aquarius (2016), Bacurau (2019, com Juliano Dornelles) e Retratos Fantasmas (2023). Há rostos repetidos também: Carlos Francisco, Udo Kier, Wilson Rabelo, Rubens Santos, Thomás Aquino, Buda Lira, Tânia Maria, Suzy Lopes... Mas o principal nome do elenco é novidade na carreira do diretor pernambucano de 57 anos: o ator baiano Wagner Moura, 49.

Bem conhecido em Hollywood, onde disputou o Globo de Ouro pelo papel de Pablo Escobar no seriado Narcos, em 2016, e estrelou filmes como Guerra Civil (2024) e minisséries como Ladrões de Drogas (2024), Wagner foi o garoto-propaganda da campanha rumo ao Oscar.

Por "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes. SAMEER AL-DOUMY / AFP

Além do cartaz de Wagner Moura, deram visibilidade a O Agente Secreto outros três fatores. Primeiro, a conquista de três prêmios importantes no Festival de Cannes: melhor direção, melhor ator e melhor filme segundo a crítica).

O nome de Kleber já era reconhecido no Exterior: Aquarius ficou em quarto lugar no top 10 da revista francesa Cahiers du Cinèma em 2016 e valeu ao cineasta brasileiro o prêmio Directors to Watch no Festival de Palm Springs, na Califórnia, e Bacurau recebeu o Prêmio do Júri em Cannes, dividido com Os Miseráveis (2019), e foi eleito o melhor filme internacional pela Associação dos Críticos de Nova York.

Qual é a trama de "O Agente Secreto"?

Robério Diógenes, Wagner Moura e Igor de Araújo em "O Agente Secreto" (2025). Victor Jucá / Divulgação

A trama de O Agente Secreto se passa em 1977, como evidencia a exibição, logo na abertura, de uma coleção de fotos de ícones culturais daqueles tempos — Os Trapalhões, Chacrinha, Clara Nunes, a novela A Escrava Isaura (1976), o filme Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (1977). O Brasil estava sob a ditadura militar, que jamais é mencionada.

Nem precisa ser citada nominalmente: o clima de medo difuso ou até de paranoia resultante da vida sob um governo autoritário impregna os ambientes das cenas e os relacionamentos entre os personagens. A recorrência do quadro com a foto oficial de Ernesto Geisel (1907-1996), gaúcho que ocupou a Presidência do país entre 1974 e 1979, ilustra a vigilância implacável e o cerceamento das liberdades de expressão e política.

Ao não pronunciá-la, O Agente Secreto transforma a ditadura em uma espécie de espectro. Simultaneamente, o véu sobre seu nome alude à teoria que o diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho vem manifestando em entrevistas. Para a BBC News Brasil, ele disse:

— O Brasil, em 1979, passou pela Lei da Anistia. Todos os crimes hediondos, todos os psicopatas, estupradores, assassinos, sequestradores, que cometeram atos de violência em nome do regime militar, eles próprios se perdoaram e cinicamente perdoaram também o outro lado, as pessoas que lutaram contra a ditadura, que lutaram a favor da democracia. E isso eu acho que teve um efeito traumático na sociedade brasileira, que é esquecer para não lembrar. É uma amnésia autoaplicada, quase como uma injeção no bumbum. Isso foi muito ruim para a forma como nós brasileiros lidamos com a memória. O brasileiro adora dizer assim: "Não vamos falar sobre isso, não, isso é muito desagradável. Bola pra frente, deixa pra lá!". Quando eu estava escrevendo O Agente Secreto, eu pensava muito nisso: como vidas inteiras são esquecidas, apagadas.

Esse apagamento e esse esquecimento estão presentes já na primeira cena do filme. Dirigindo um Fusca amarelo, o personagem de Wagner Moura para em um posto de gasolina de beira de estrada para encher o tanque. A poucos metros das bombas de gasolina, jaz o corpo de um homem, protegido apenas por um papelão que tem uma única pedra por cima para impedir o vento de carregar a lápide improvisada.

Diante do espanto empático do protagonista, o frentista explica que não há ninguém para recolher o morto naquela semana de Carnaval: o dono do estabelecimento não liga, a polícia não vai se mexer até lá. O motorista do fusquinha já está para ir embora quando surge uma Brasília da Polícia Rodoviária Federal. Mas o corpo vai permanecer intocado e, na prática, ignorado. O que um dos patrulheiros quer é achacar Marcelo, o personagem principal de O Agente Secreto, um professor universitário da área da tecnologia industrial.

Essa sequência de abertura é excelente tanto na sua construção cinematográfica quanto na sua função como apresentação da história: estabelece o clima de suspense e mostra que a morte vive à espreita, que a polícia age contra os cidadãos e que o protagonista tem uma bagagem cheia de segredos e mistérios (todos bem guardados sob a atuação sutil de Wagner Moura, que investe em minúcias cataclísmicas).

Tânia Maria interpreta dona Sebastiana em "O Agente Secreto". Cinemascópio / Divulgação

Marcelo — isso se pode dizer sem dar spoiler — viajou a Recife para reencontrar o filho pequeno, Fernando, que ficou sob os cuidados dos avós maternos durante sua ausência.

— Agora minha paz acabou — diz a vó encarnada por Aline Marta Maia.

— Você acha que deveria estar aqui? — indaga o vô Alexandre (Carlos Francisco), projecionista no lendário cinema de rua São Luiz, um dos principais cenários de Kleber Mendonça Filho no misto de documentário e ensaio Retratos Fantasmas (2023).

Clandestino no próprio país, Marcelo quer se refugiar com Fernando no Exterior. Enquanto os passaportes não ficam prontos, o protagonista é acolhido em um condomínio por dona Sebastiana (Tânia Maria), que, com suas tiradas espirituosas, é a maior responsável pelos alívios cômicos do filme. Lá também moram, por exemplo, a dentista Claudia (Hermila Guedes) e um casal de angolanos exilados (interpretados por Isabél Zuaa e Licínio Januário).

Cena do filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

Entrementes, conhecemos coadjuvantes de peso, como o delegado Euclides (Robério Diógenes), que trabalha na companhia de seus dois filhos — um de mãe, Sergio (Igor de Araújo), e outro de criação, Arlindo (Ítalo Martins). Mais adiante, surgirão em cena rostos famosos, como os de Maria Fernanda Cândido e Udo Kier, nomes em ascensão, casos de Gabriel Leone e Alice Carvalho, e atores que vamos querer ver mais vezes — Kaiony Venâncio é matador nas suas cenas.

Não cabe aqui detalhar quem é quem e o que cada um faz no filme, para não prejudicar a experiência do espectador. Um dos grandes prazeres de O Agente Secreto é tatear no escuro enquanto Kleber Mendonça Filho vai armando seu tabuleiro, introduzindo seus personagens e interligando a jornada de um com o destino de outro, o folclore recifense com a história do Brasil, o passado com o presente, os bilhetes de Fernando para o pai com os temas do apagamento da memória e da manipulação da verdade, a perna humana encontrada dentro de um tubarão com um gato que tem duas caras.

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