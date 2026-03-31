O ator irlandês Barry Keoghan, 33 anos, na festa da Vanity Fair após o Oscar 2026. AFP / AFP

Está gorda. Envelheceu. Ficou feia. Que vestido é esse?

Na imprensa e nas redes sociais, atrizes são vítimas diárias da nossa obsessão pela aparência. Mas atores também são alvos de ataques online. E sofrem, como contou recentemente Barry Keoghan.

Aos 33 anos, o irlandês é um dos maiores talentos de sua geração. Concorreu ao Oscar de ator coadjuvante por Os Banshees de Inisherin (2022) e merecia ter sido indicado pela Academia de Hollywood ao prêmio de melhor ator por Saltburn (2023).

Seu currículo inclui Dunkirk (2017), de Christopher Nolan, e O Sacrifício do Cervo Sagrado (2017), de Yorgos Lanthimos. Recentemente, Keoghan roubou a cena em Caminhos do Crime (2026) e contracenou com Cillian Murphy em Peaky Blinders: O Homem Imortal (2026). Em breve, será visto como o baterista Ringo Starr na tetralogia do diretor Sam Mendes sobre os Beatles.

Barry Keoghan no filme da Netflix "Peaky Blinders: O Homem Imortal" (2026). Netflix / Divulgação

Um dos trunfos de Barry Keoghan é seu rosto entre o estranho e o atraente, o que empresta versatilidade e imprevisibilidade às suas atuações. Aliás, no mesmo instante o ator pode expressar sentimentos conflitantes, como vulnerabilidade e perversidade.

Mas esse mesmo rosto, marcado por dobras epicânticas (pregas de pele na pálpebra superior dos olhos) e agora por uma cabeleira (em preparação para encarnar Ringo), tornou-se porta de entrada para o despejo cotidiano de ódio, inveja, escárnio e futilidade que caracteriza as mídias digitais. Não faltaram também especulações sobre cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos.

Em recente entrevista ao programa The Morning Mash Up, da rádio estadunidense SiriusXM, Keoghan afirmou que a situação ultrapassou o limite do que considera suportável.

— Há muito ódio na internet. Muitos comentários sobre como eu pareço, e isso já passou do ponto. Está virando um problema. Isso fez eu me fechar, não querer ir a eventos nem sair de casa — desabafou o ator.

Além de se afastar da vida pública, Keoghan chegou a desativar sua conta no Instagram em 2024. Mas ele admite que ainda acessa a internet ocasionalmente por curiosidade.

— Você quer ver como um trabalho seu foi recebido, mas não é agradável (deparar com novos ataques à sua aparência). E é triste pensar que meu filho (Brando, nascido em 2022, fruto de seu relacionamento com Alyson Sandro) pode ler essas coisas quando crescer — acrescentou.

Keoghan também manifestou preocupação com o impacto na própria carreira:

— Quando isso (o desgaste emocional) começa a vazar para a sua arte, vira um problema, porque você não quer mais nem estar na tela.

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