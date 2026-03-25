Alastair Stout, Dominic McLaughlin e Arabella Stanton em cena da série "Harry Potter e a Pedra Filosofal". HBO Max / Divulgação

A HBO Max apresentou nesta quarta-feira (25) o primeiro teaser oficial da aguardada série original Harry Potter (assista ao final da coluna).

A primeira temporada, composta por oito episódios, terá o título de Harry Potter e a Pedra Filosofal (como o primeiro livro publicado por J.K. Rowling e o primeiro filme das adaptações cinematográficas) e estreará no Natal deste ano na HBO e HBO Max.

Diz o material de divulgação: "Não há nada de especial em Harry Potter… pelo menos é isso que sua tia Petúnia sempre diz. No entanto, ao completar 11 anos, uma carta de admissão para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts abre para Harry as portas de um mundo secreto de amizade, diversão e magia. Mas, junto com essa nova aventura, surge também um grande perigo, quando o bruxo precisa enfrentar um inimigo sombrio ligado ao seu passado".

Dominic McLaughlin como Harry Potter na série "Harry Potter e a Pedra Filosofal". HBO Max / Divulgação

A série é estrelada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

John Lithgow faz o papel de Alvo Dumbledore, Janet McTeer é Minerva McGonagall, Paapa Essiedu encarna Severo Snape e Nick Frost dá vida a Rúbeo Hagrid.

Arabella Stanton como Hermione Granger na série "Harry Potter e a Pedra Filosofal". HBO Max / Divulgação

O elenco inclui Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dino Thomas, Tristan Harland e Gabriel Harland como, respectivamente, Fred Weasley e Jorge Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lilá Brown, Finn Stephens como Vicente Crabbe, William Nash como Gregório Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick e Sirine Saba como Pomona Sprout.

Alastair Stout como Ron Weasley na série "Harry Potter e a Pedra Filosofal". HBO Max / Divulgação

Há ainda Daniel Rigby como Valter Dursley, Bel Powley como Petúnia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lúcio Malfoy, Bertie Carvel como Cornélio Fudge, Luke Thallon como Quirino Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Amos Kitson como Duda Dursley, Gracie Cochrane como Gina Weasley, Richard Durden como Cuthbert Binns, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Grampo e Anton Lesser como Garrick Olivaras.

Baseada nos livros de Rowling, a série é escrita e produzida executivamente por Francesca Gardiner. Mark Mylod, das séries Game of Thrones e Succession e do filme O Menu (2022), também assina a produção executiva e dirige vários dos episódios.

A produção é uma colaboração entre HBO, Brontë Film and TV e Warner Bros. Television, com J. K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts (Brontë Film and TV), além de David Heyman (Heyday Films), como produtores executivos.

Assista ao trailer da série "Harry Potter":

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