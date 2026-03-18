Imagem do filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026), de Destin Daniel Cretton. Courtesy of Sony Pictures / Divulgação

A Sony Pictures acaba de divulgar o trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia (Spider-Man: Brand New Day, 2026), filme protagonizado por Tom Holland e dirigido por Destin Daniel Cretton, o mesmo de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021). A estreia nos cinemas está marcada para o dia 30 de julho. (Assista ao vídeo no final da coluna.)

No novo capítulo de um dos maiores fenômenos de público do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês), Peter Parker precisa lidar sozinho com os desafios da vida adulta e de ser o Homem-Aranha. O filme foi escrito pela dupla Chris McKenna e Erik Sommers, roteiristas da trilogia aracnídea De Volta ao Lar (2017), Longe de Casa (2019) e Sem Volta para Casa (2021).

O filme também conta com o retorno de Zendaya (no papel de MJ), Jacob Batalon (na pele de Ned) e Michael Mando (o Escorpião), além de trazer Jon Bernthal e Mark Ruffalo, que encarnam, respectivamente, Justiceiro e Hulk. O elenco inclui Sadie Sink, do seriado Stranger Things, e Tramell Tillman, da série Ruptura.

O primeiro trailer da nova aventura foi lançado de maneira inédita, com uma ação global de fãs que durou 24 horas. Tom Holland liderou o lançamento, convidando um grupo seleto de fãs do Homem-Aranha de diferentes países para compartilhar histórias pessoais no Instagram sobre o que o personagem significa para eles, antes de revelar um trecho exclusivo do trailer oficial. Cada participante marcava o próximo na sequência, incentivando o público a acompanhar o revezamento. No Brasil, o escolhido foi Wirley Contaifer, justamente a voz brasileira do ator britânico.

A sinopse divulgada diz o seguinte: quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Assista ao trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia":

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.