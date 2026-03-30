"Covil" é dirigido por Rodrigo Lopes e estrelado por Vitória Strada. Rodrigo Lages / Divulgação

O Fantaspoa chega à 22ª edição apostando outra vez no ineditismo como uma de suas marcas mais visíveis. Entre 8 e 26 de abril, o Festival Internacional de Cinema fantástico de Porto Alegre terá 200 filmes em competição, sendo 81 longas-metragens e 119 curtas, com produções de 41 países. Dentro desse conjunto, a organização informa que 10 longas farão sua estreia mundial.

A edição deste ano também se ancora em dois marcos simbólicos. A identidade visual homenageia Carrie, A Estranha, de Brian De Palma, que completa 50 anos em 2026, enquanto a abertura, em 8 de abril, terá uma sessão musicada para marcar o centenário de Fausto (1926), de F. W. Murnau, no Instituto Ling.

Entre os filmes que farão em Porto Alegre sua primeira exibição no mundo, estão Bluebird (EUA, 2026), de Jay Arden Black, Cativeiro (Panamá, 2026), de Sebastian Jimenez Franco e Omar Calvo, Compliance (EUA, 2026), de Kyle Mangione-Smith, Estrada para o Armageddon (Canadá, 2026), de Karen Lam, Life at Sandy’s (EUA, 2026), de Aleksandra Hansen, e As Vozes de Nossa Mãe (Canadá, 2026), de Mark O'Brien. (Confira mais abaixo quatro destaques.)

Fora desse recorte, vale destacar a presença brasileira. Um dos títulos da programação é A Herança de Narcisa, dirigido por Clarissa Appelt e Daniel Dias e estrelado por Paolla Oliveira, que venceu o prêmio de Melhor Filme do Júri Popular no Festival do Rio.

O festival exibirá ainda Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar e com Bruna Linzmeyer, além da sessão especial de Os Infiéis, de Tomás Fleck e com Luciana Paes.

E Fantaspoa chega a esta edição com um reconhecimento novo. O festival passou a integrar a Federação Méliès como membro central e se tornou o primeiro fora da Europa a entregar o troféu Silver Méliès de Melhor Longa-Metragem Europeu.

A programação completa do Fantaspoa está disponível no site oficial do festival.

Quatro estreias mundiais do Fantaspoa

1) Covil (2026)

"Covil". Rodrigo Lages / Divulgação

De Rodrigo Lages. Uma jovem herda uma casa marcada por disputas familiares e descobre um quarto que esconde um segredo aterrador, desencadeando uma jornada por um legado sombrio e misterioso. Filme estrelado pela gaúcha Vitória Strada.

23 de abril, às 19h30min — exibição na Cinemateca Paulo Amorim , em sessão comentada com o diretor Rodrigo Lages

— exibição na , em com o diretor 25 de abril, às 19h30min — exibição na Cinemateca Paulo Amorim

2) O Assoviador (2026)

"O Assoviador". Diego Velasco / Divulgação

De Diego Velasco. Abalados pela perda da filha, Nicole e Sebastian herdam uma fazenda isolada na Venezuela, sem imaginar as forças sombrias que estão prestes a enfrentar.

11 de abril, às 18h15min — exibição na Cinemateca Capitólio , em sessão comentada com o diretor Diego Velasco , os atores Diane Guerrero e Juan Pablo Raba , a roteirista Carolina Paiz e os produtores Trevor O’Neil e Margaret Miller

— exibição na , em com o diretor , os atores e , a roteirista e os produtores e 12 de abril, às 16h30min — exibição na Cinemateca Capitólio

3) Animais da Terra (2026)

"Animais da Terra". Luke Jaden / Divulgação

De Luke Jaden. No início dos tempos, uma família vive em perfeita harmonia com a Mãe Natureza, até que um ato de rebeldia desperta uma violenta força maligna neste filme de baixíssimo orçamento produzido nos EUA.

12 de abril, às 20h30min — exibição na Cinemateca Capitólio , em sessão comentada com os atores Jord Knotter e Andrea Tivadar

— exibição na , em com os atores e 15 de abril, às 14h45min — exibição na Cinemateca Capitólio

4) Remanente: Voltagem (2026)

"Remanente: Voltagem". Kapel Furman / Divulgação

De Kapel Furman. Este filme brasileiro foi escolhido para encerrar o Fantaspoa 2026. Na trama, dois paramédicos encontram um tesouro em um antigo porão e, sem querer, ativam um portal dimensional. Com isso, libertam a criatura conhecida como O Engenheiro, um ser com poderes eletromagnéticos disposto a tudo para recuperar as joias que lhe permitem viajar entre dimensões.

26 de abril, às 19h — exibição no CineBancários , em sessão com acessibilidade , apresentada pelo diretor Kapel Furman

— exibição no , em , apresentada pelo diretor 26 de abril, às 20h30min — exibição na Cinemateca Capitólio, em sessão comentada com o diretor Kapel Furman e membros da equipe