Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Notícia

Épico que tem recorde de vitórias no Oscar volta aos cinemas na Páscoa

Sessões especiais de "Ben-Hur" (1959) serão realizadas de 2 a 5 de abril

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS