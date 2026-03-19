Localizado no LOOF, o espaço de cinema, jogos eletrônicos, boliche e gastronomia do shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, o Cinesystem vai realizar neste sábado (21) a primeira edição gaúcha do Cine Pets. Trata-se de uma sessão pet friendly, ou seja, é permitido levar junto seu cachorro, desde que o cão seja de médio ou pequeno porte e esteja de coleira e com as vacinas em dia (confira todas as regras mais abaixo).
A sessão será realizada em parceria com a ONG Vem Adotar e vai ocupar uma das salas VIPs do complexo — são 125 lugares. A recepção do público começa às 9h30min, e às 10h terá início a exibição do mais recente filme de animação da Pixar, cujo título brasileiro acabou casando muito bem com a proposta do Cine Pets: Cara de Um, Focinho de Outro (2026).
— Queremos que nossos clientes possam colecionar lembranças inesquecíveis com seus animais em nossas atrações, em especial no cinema, que sempre teve como principal missão proporcionar boas experiências. O Cine Pets é uma oportunidade para criar essas memórias e, ao apoiar a ONG Vem Adotar, que há muito tempo atua na linha de frente da causa animal, a ação tem um propósito ainda maior — afirma o gerente operacional do LOOF: Food & Fun, Antônio Melo.
Segundo o material de divulgação, o Cine Pets "tem como diferencial a adaptação técnica da sala de cinema para garantir conforto aos animais sem comprometer a experiência dos tutores. Para isso, são realizados ajustes no ambiente, como redução de cerca de 30% no volume do som e luminosidade mais suave, evitando impacto nos olhos e ouvidos sensíveis dos cães".
Para participar, é preciso seguir algumas orientações:
- São permitidos cães de pequeno e médio porte, desde que sociáveis;
- Todos os animais devem estar com vacinas em dia e usar coleira;
- As poltronas são reservadas exclusivamente aos tutores;
- Os cães devem permanecer no colo ou no chão, sempre acompanhados;
- Ração, petiscos e água são permitidos, desde que em recipientes adequados.
A organização recomenda que os tutores passeiem com os cães antes da sessão, para que fiquem mais tranquilos durante o filme. Caso necessário, é possível sair da sala ao longo da exibição para que o pet faça as necessidades. Levar tapete higiênico também é indicado, já que o contato com novos cheiros pode estimular o animal.
Os ingressos custam R$ 51 (R$ 25,50 na meia-entrada) e podem ser adquiridos no site do Cinesystem ou na bilheteria do cinema. Nesta primeira sessão do Cine Pets, todos os participantes ganham um combo de pipoca e refrigerante. A ONG Vem Adotar vai montar no local uma lojinha com souvenires, cuja renda ajuda a manter os animais resgatados.
Reunião de afilhados
Além da experiência pet friendly, o evento será palco de um momento especial para quem já acolheu um animal por meio da ONG Vem Adotar. Durante a programação, será realizado o chamado "Reencontro de afilhados", iniciativa que reúne tutores e cães que passaram pelo trabalho de resgate e adoção conduzido pela protetora Deise Falci.
Sidiclei Alan Strapasson, Head Comercial e Produtos do LOOF, comenta:
— Entendemos que o Cine Pets pode ir além do entretenimento e ter um propósito maior: apoiar e dar visibilidade a protetores que atuam na causa animal em nossa região. Esse trabalho ganhou ainda mais relevância durante as enchentes que atingiram Porto Alegre em 2024, quando muitos voluntários intensificaram as ações de resgate e cuidado com bichinhos abandonados. Se, por meio das nossas iniciativas, conseguirmos contribuir, mesmo que de forma simples, já estaremos cumprindo um papel importante.