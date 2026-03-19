Cena de "Cara de Um, Focinho de Outro" (2026), filme de animação da Pixar dirigido por Daniel Chong. Disney / Divulgação

Localizado no LOOF, o espaço de cinema, jogos eletrônicos, boliche e gastronomia do shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, o Cinesystem vai realizar neste sábado (21) a primeira edição gaúcha do Cine Pets. Trata-se de uma sessão pet friendly, ou seja, é permitido levar junto seu cachorro, desde que o cão seja de médio ou pequeno porte e esteja de coleira e com as vacinas em dia (confira todas as regras mais abaixo).

A sessão será realizada em parceria com a ONG Vem Adotar e vai ocupar uma das salas VIPs do complexo — são 125 lugares. A recepção do público começa às 9h30min, e às 10h terá início a exibição do mais recente filme de animação da Pixar, cujo título brasileiro acabou casando muito bem com a proposta do Cine Pets: Cara de Um, Focinho de Outro (2026).

— Queremos que nossos clientes possam colecionar lembranças inesquecíveis com seus animais em nossas atrações, em especial no cinema, que sempre teve como principal missão proporcionar boas experiências. O Cine Pets é uma oportunidade para criar essas memórias e, ao apoiar a ONG Vem Adotar, que há muito tempo atua na linha de frente da causa animal, a ação tem um propósito ainda maior — afirma o gerente operacional do LOOF: Food & Fun, Antônio Melo.

Segundo o material de divulgação, o Cine Pets "tem como diferencial a adaptação técnica da sala de cinema para garantir conforto aos animais sem comprometer a experiência dos tutores. Para isso, são realizados ajustes no ambiente, como redução de cerca de 30% no volume do som e luminosidade mais suave, evitando impacto nos olhos e ouvidos sensíveis dos cães".

Para participar, é preciso seguir algumas orientações:

São permitidos cães de pequeno e médio porte, desde que sociáveis;

Todos os animais devem estar com vacinas em dia e usar coleira;

As poltronas são reservadas exclusivamente aos tutores;

Os cães devem permanecer no colo ou no chão, sempre acompanhados;

Ração, petiscos e água são permitidos, desde que em recipientes adequados.

A organização recomenda que os tutores passeiem com os cães antes da sessão, para que fiquem mais tranquilos durante o filme. Caso necessário, é possível sair da sala ao longo da exibição para que o pet faça as necessidades. Levar tapete higiênico também é indicado, já que o contato com novos cheiros pode estimular o animal.

Os ingressos custam R$ 51 (R$ 25,50 na meia-entrada) e podem ser adquiridos no site do Cinesystem ou na bilheteria do cinema. Nesta primeira sessão do Cine Pets, todos os participantes ganham um combo de pipoca e refrigerante. A ONG Vem Adotar vai montar no local uma lojinha com souvenires, cuja renda ajuda a manter os animais resgatados.

Reunião de afilhados

Além da experiência pet friendly, o evento será palco de um momento especial para quem já acolheu um animal por meio da ONG Vem Adotar. Durante a programação, será realizado o chamado "Reencontro de afilhados", iniciativa que reúne tutores e cães que passaram pelo trabalho de resgate e adoção conduzido pela protetora Deise Falci.

Sidiclei Alan Strapasson, Head Comercial e Produtos do LOOF, comenta: