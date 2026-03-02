"Marty Supreme", com 9 indicações ao Oscar, é um dos filmes elegíveis para a promoção no Cinesystem de Poa. A24 / Divulgação

A rede de cinemas Cinesystem, que tem salas em Porto Alegre — no shopping Bourbon Country, no espaço recentemente remodelado e rebatizado como Loof —, em Rio Grande e em São Leopoldo, vai fazer uma promoção de ingressos nesta terça-feira. Para marcar a data 3/3, o combo com três entradas custa apenas R$ 33.

— Temos investido em fidelização dos atuais consumidores e também em formas de atingir um público cada vez mais diverso. Além disso, faz parte da nossa missão democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento — comentou, no material de divulgação, Samara Vilvert, gerente de marketing da Cinesystem.

A promoção é válida somente para compras realizadas nesta terça, mas os bilhetes podem ser utilizados até o final de março, e apenas para as salas comuns — estão fora os espaços VIP e a Cinépic. Os ingressos podem ser adquiridos nos locais ou no site cinesystem.com.br.

Na programação de Porto Alegre, eu recomendo Marty Supreme (2025), que tem nove indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, direção (Josh Safdie) e ator (Timothée Chalamet), e o espanhol Sirât (2025), concorrente nas categorias de longa internacional e som — e certamente o título mais chocante na premiação da Academia de Hollywood.

"Sirât", que concorre ao Oscar de melhor filme internacional, estreou no Cinesystem da Capital na quinta (26). Retrato Filmes / Divulgação

Se você ainda não viu e se não se incomoda com clichês e exageros, acho que também vale aproveitar a oportunidade para assistir ao thriller erótico A Empregada (2025), com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

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