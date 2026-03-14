Anamaria Vartolomei estrela "O Acontecimento" (20210, filme de Audrey Diwan. Festival Varilux de Cinema Francês / Divulgação

O premiado filme francês O Acontecimento (L'Événement, 2021), de Audrey Diwan, é a atração do Cineclube Torres nesta segunda-feira (16). A sessão será às 20h, na Sala Audiovisual Gilda e Leonardo, junto à escola Up Idiomas (Rua Cincinato Borges, 420, em Torres), com entrada franca. O local tem capacidade para 22 espectadores.

O Acontecimento recebeu o Leão de Ouro e o troféu da Federação Internacional dos Críticos de Cinema (Fipresci) no Festival de Veneza e foi laureado com o César de atriz mais promissora (para Anamaria Vartolomei). O filme é baseado em livro homônimo e autobiográfico da escritora francesa Annie Ernaux, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2022.

O filme se passa na França de 1963, mas seu tema adquiriu enorme atualidade nos últimos anos, por causa do cerceamento do direito ao aborto. Em 2021, por exemplo, a Suprema Corte dos EUA revogou a decisão conhecida como Roe vs. Wade, de 1973, que garantia direito à interrupção da gravidez às mulheres de todo o país. A partir de então, a decisão passou a ser dos Estados.

Também em 2021, no Brasil, veio à tona o caso da menina de 11 anos que teve negado pela Justiça o aborto previsto em lei, pelo fato de a garota ter sido vítima de estupro e correr risco.

Na trama do filme, Anamaria Vartolomei interpreta Anne, uma estudante promissora que descobre estar grávida. Em nome de seu futuro, ela decide abortar, desafiando a lei e os preconceitos em uma jornada por conta própria. De modo seco e amparada pela atuação estoica de Vartolomei, a diretora Audrey Diwan retrata o quão solitária — e, também por isso, perigosa — pode ser a luta das mulheres por seus direitos.

A sessão de O Acontecimento integra a programação do Cineclube Torres dedicada às mulheres. No dia 2, foi exibido Entre Mulheres (2022), de Sarah Polley, e no dia 9, A Melhor Mãe do Mundo (2025), de Anna Muylaert. No dia 23, será a vez de O Julgamento de Viviane Amsalem (2014), de Shlomi Elkabetz e Ronit Elkabetz. E no dia 30, Meu Bolo Favorito (2024), de Maryam Moqadam e Behtash Sanaeeha.

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