Cinco curtas gaúchos participam de festival que pode levar ao Oscar

"O Véu", curta-metragem de Gabriel Motta, estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Gabriel Motta / Divulgação

Cinco produções gaúchas estão na programação do 35º Festival Curta Cinema — Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, que ocorre entre os dias 25 de março e 1º de abril, no Estação NET Rio, com entrada gratuita (confira os cinco títulos logo abaixo).

Nesta edição, o festival apresenta mais de 130 curtas assinados por realizadores de 33 países e de 15 Estados brasileiros. Ao todo, foram 5.686 inscrições recebidas, entre elas um recorde de 2,5 mil produções nacionais.

Os dois principais troféus do festival — o Grande Prêmio da Competição Nacional e o Grande Prêmio da Competição Internacional — têm peso ainda maior por integrarem a lista de premiações reconhecidas pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), a Academia de Hollywood, como Oscar Qualifying. Na prática, isso significa que os curtas vencedores passam a estar aptos à disputa por uma vaga na categoria de curta-metragem do Oscar.

Os cinco curtas gaúchos na competição

Grão

"Grão", curta-metragem dirigido por Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza. Eloisa Soares / Divulgação

De Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza. Segundo a sinopse do filme, Leandro vive de forma informal em um porto no extremo sul do Brasil, recolhendo a soja extraviada durante o transporte. Com a crise que atinge o país, porém, seu sustento passa a ficar ameaçado. Sem perspectivas, ele atravessa as noites vagando de carro, com o som no volume máximo, em busca de companhia — ainda que nada aconteça como ele imagina.

Duração: 20 minutos

Categoria: Competição Nacional

O Véu

"O Véu", curta-metragem de Gabriel Motta. Gabriel Motta / Divulgação

De Gabriel Motta. O curta, que já foi tema da coluna, teve estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto. A trama acompanha um jovem que simula falar com os mortos durante os rituais conduzidos pelo pai, um pastor, até que acontecimentos inesperados começam a abalar a autoridade religiosa da família.

Duração: 20 minutos

Categoria: Competição Nacional

Trapo

"Trapo" venceu o prêmio de melhor curta gaúcho no Festival de Cinema de Gramado em 2025. João Chimendes / Divulgação

De João Chimendes. A história acompanha o garoto Leo que, após perder o celular para uma amiga, tenta encontrar uma forma de conseguir outro. O curta foi vencedor do prêmio de Melhor Curta Gaúcho no 53º Festival de Cinema de Gramado e também recebeu o prêmio de Melhor Curta-metragem da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS).

Duração: 20 minutos

Categoria: Competição Nacional

Um Corpo Sem Cavalo?

"Um Corpo Sem Cavalo?", curta-metragem de Lara Fuke. Lara Fuke / Divulgação

De Lara Fuke. Um corpo sem cavalo se movimenta com suas faltas e ausências na tentativa de identificar-se.

Duração: 9 minutos

Categoria: Competição Nacional

Para Não Ser Levada por Qualquer Ventania

Cartaz do curta "Para Não Ser Levada por Qualquer Ventania", de Eleonora Loner. Eleonora Loner / Divulgação

De Eleonora Loner. O filme assume a forma de um ensaio audiovisual construído a partir de imagens captadas pela própria diretora no celular, durante uma temporada em uma escola de cinema de Cuba. Do recorte íntimo dessa paisagem cotidiana observada pela janela, nasce uma reflexão sobre o tempo, a memória e o luto, atravessada por conversas imaginadas que a realizadora gostaria de ter travado com a mãe, a historiadora Beatriz Ana Loner, professora da UFPel.

Duração: 8 minutos

Categoria: Competição Primeiros Quadros (dedicada aos primeiros filmes de novos realizadores)

Confira a programação completa do festival no site oficial.