Cartaz do Fantaspoa 2026 foi criado por Elizabeth Schuch. Fantaspoa / Divulgação

Saiu o cartaz oficial do 22º Fantaspoa, o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que será realizado entre os dias 8 e 26 de abril — mas as famosas sessões musicadas já começaram (as próximas serão no dia 12).

O pôster foi criado pela artista visual Elizabeth Schuch, diretora de arte do Fantaspoa. Nesta edição, a identidade presta homenagem aos 50 anos de Carrie, a Estranha (1976), clássico do terror dirigido por Brian De Palma.

Diz o texto de divulgação: "Inspirada pela força imagética e pela intensidade emocional do filme de 1976 e pela arte de Gustave Doré (pintor e desenhista francês, 1832-1883), que influenciou a interpretação de Sissy Spacek para a personagem, Schuch desenvolveu um conceito estético que evoca o horror psicológico e a força dramática que consolidaram Carrie como um marco do gênero".

Atualmente, Carrie, a Estranha está disponível no streaming na plataforma MUBI, com opção de aluguel digital no Google Play e no YouTube. O banho de sangue é uma imagem antológica deste que é um dos grandes filmes do diretor de Um Tiro na Noite (1981) e Scarface (1983).

Sissy Spacek em "Carrie, a Estranha" (1976), de Brian De Palma, United Artists / Divulgação

O filme cruza terror com thriller psicológico e está centrado no processo de amadurecimento de uma adolescente (Sissy Spacek, indicada ao Oscar de melhor atriz).

Carrie vive entre a sufocante convivência com a mãe (papel de Piper Laurie, que concorreu ao Oscar de coadjuvante), uma fanática religiosa, e o inferno na escola — ela sofre bullying dos colegas vividos pelos então novatos John Travolta e Amy Irving.

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