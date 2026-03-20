Val Kilmer, revivido por uso de IA, no filme "As Deep as the Grave", de Coerte Voorhees. First Line Films / Divulgação

Deu na Variety: o ator Val Kilmer, que morreu em 2025, aos 65 anos, vítima de pneumonia, foi revivido por inteligência artificial (IA) para estrelar um novo filme, chamado As Deep as the Grave e dirigido por Coerte Voorhees.

Kilmer ficou famoso por causa de filmes como Top Gun: Ases Indomáveis (1986), The Doors (1991) e Batman Eternamente (1995). Cinco anos antes de sua morte, ele chegou a ser escalado para interpreta o padre Fintan na trama escrita pelo próprio Voorhees, mas não pôde atuar em decorrência do câncer na garganta diagnosticado em 2014.

As Deep as the Grave (Tão profundo quanto a sepultura, em tradução livre) é baseado na história real dos arqueólogos do sudoeste dos EUA Ann Morris e Earl Morris. O filme acompanha as escavações conduzidas por eles no Canyon de Chelly, no Arizona, em uma tentativa de reconstruir a história do povo Navajo. O elenco também traz Abigail Lawrie, Tom Felton, Wes Studi e Abigail Breslin.

Segundo relatou a Variety, a recriação de Val Kilmer por IA combina imagens do ator mais jovem, muitas cedidas por sua família, com gravações de seus últimos anos, mostrando diferentes fases do seu personagem. O áudio também utiliza a voz de Kilmer, mesmo após ela ter sido afetada por causa de um procedimento na traqueia.

A versão de Kilmer em IA teve a autorização de sua filha, Mercedes. No seu entendimento, trata-se de uma homenagem ao pai: "Ele sempre encarou as tecnologias emergentes com otimismo, como uma ferramenta para expandir as possibilidades da narrativa. Esse espírito é algo que todos nós estamos homenageando neste filme específico, do qual ele foi parte integrante".

Vale lembrar que no filme Top Gun: Maverick (2022), no qual Val Kilmer voltou a encarnar o personagem Tom "Iceman" Kazansky, seus poucos diálogos com o protagonista vivido por Tom Cruise só foram possíveis por causa de um trabalho da startup Sonantic para recriar a voz do ator via inteligência artificial. Na época, Kilmer disse estar "grato" à empresa de tecnologia. "Como seres humanos, a capacidade de nos comunicarmos é a essência da nossa existência, e os efeitos colaterais do câncer de garganta dificultaram que os outros me entendessem. A oportunidade de narrar minha história, com uma voz que parece autêntica e familiar, é um presente incrivelmente especial".

Val Kilmer e Tom Cruise na cena de "Top Gun: Maverick" (2022), filme dirigido por Joseph Kosinski. Paramount / Divulgação

Coerte Voorhees, por sua vez, disse o seguinte sobre a a versão em IA de Val Kilmer em As Deep as the Grave: "Ele era o ator que eu queria para interpretar esse papel. O filme foi concebido em grande parte pensando nele. Inspirou-se em sua herança indígena e em seus laços e amor pelo Sudoeste. Sua família sempre dizia o quanto consideravam o filme importante e que Val realmente queria fazer parte disso. Apesar de algumas pessoas poderem considerar controverso, era isso que Val queria".

Esse é um dos grandes pontos de polêmica no debate sobre o uso da inteligência artificial em Hollywood, que envolve questões éticas e jurídicas. Reviver um ator que já morreu é mesmo uma celebração de seu legado? Ainda que haja consentimento da família, e ainda que seus familiares sejam remunerados, a recriação por IA pode ser um desrespeito à integridade do artista, pode contrariar seus desejos ou a reputação que construiu em vida.

Há também quem enxergue consequências negativas no âmbito psicológico: a tecnologia que recria vozes e rostos de mortos pode dificultar o processo de luto, criando uma ilusão de presença.

Morto em 2014, Robin Williams, por exemplo, antecipou-se a essa discussão e impôs restrições em seus testamentos, proibindo o uso de sua imagem por hologramas ou IA por um longo período após a morte.

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