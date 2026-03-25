Atriz Kirsn Dunst foi anunciada no elenco do filme "A Empregada 2", do diretor Paul Feig. PATRICK T. FALLON / AFP

O site Deadline revelou com exclusividade o nome da atriz que vai se juntar a Sydney Sweeney na continuação do thriller erótico A Empregada (The Housemaid, 2025), um dos grandes fenômenos de público dos últimos tempos.

Orçado em US$ 35 milhões, o filme arrecadou mais de 10 vezes nas bilheterias: US$ 395,8 milhões. No Brasil, atraiu mais de 4,5 milhões de espectadores. Em Porto Alegre, permaneceu em cartaz durante 11 semanas.

A escolhida para desempenhar em A Empregada 2 um papel semelhante ao de Amanda Seyfried na trama do primeiro filme é Kirsten Dunst, 42 anos.

Ela despontou como a vampira mirim Claudia, em Entrevista com o Vampiro (1994), fez a Mary Jane Watson na trilogia Homem-Aranha (2002, 2004 e 2007) dirigida por Sam Raimi, estrelou Maria Antonieta (2006), foi premiada como melhor atriz no Festival de Cannes por Melancolia (2011), concorreu ao Oscar de coadjuvante por Ataque dos Cães (2021) e trabalhou com Wagner Moura em Guerra Civil (2024).

"É um privilégio levar o próximo capítulo de A Empregada para as telas com Kirsten Dunst. Ela é um ícone. Sua carreira reflete uma extraordinária versatilidade e ousadia. Ao lado da sempre magnética Sydney Sweeney, ela será uma força eletrizante em um mundo onde nada é exatamente o que parece", disse Erin Westerman, presidente do Lionsgate Motion Picture Group, estúdio responsável pelo projeto.

Amanda Seyfried e Sydney Sweeney em cena do filme "A Empregada" (2025), de Paul Feig. Lionsgate / Divulgação

O diretor de A Empregada 2 será o mesmo do primeiro filme, Paul Feig. Ele contou que o roteiro escrito por Rebecca Sonnenshine a partir do romance O Segredo da Empregada, de Freida McFadden, já foi entregue. As filmagens devem começar no outono dos Estados Unidos, ou seja, a partir de setembro. Além de Sydney Sweeney, do elenco original também volta o ator italiano Michelle Morrone, que encarna o jardineiro Enzo.

Na trama, a personagem de Sweeney, a jovem Millie Calloway, assume o emprego de doméstica na casa de outro casal rico, os Garrick. Ao ser proibida de ter contato ou mesmo ver sua nova patroa, Wendy (interpretada por Kirsten Dunst), ela começa a desconfiar da índole do marido, Douglas (o ator que faz o papel ainda não foi anunciado). Então, segredos vêm à tona.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.