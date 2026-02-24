O assassino Ghostface em cena do filme 'Pânico 7" (2026), de Kevin Williamson. Paramount / Divulgação

Localizado no LOOF, o espaço de cinema, jogos eletrônicos, boliche e gastronomia do shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, o Cinesystem vai realizar duas sessões de pré-estreia do terror Pânico 7 (Scream 7, 2026) nesta quarta-feira (25). O filme será exibido às 19h e às 21h, com direito a recepção temática e brinde especial.

Quem comparecer fantasiado como o assassino Ghostface — figura central da franquia — ganhará um chope cortesia, o Bloody Beer. Além disso, o cinema contará com cosplayers caracterizados, para criar um ambiente interativo desde a chegada dos espectadores.

A cinessérie Pânico surgiu em 1996, pelas mãos do roteirista Kevin Williamson, e os quatro primeiros filmes foram dirigidos por Wes Craven (1939-2015), um mestre do terror — são dele também Quadrilha de Sádicos (1977) e A Hora do Pesadelo (1984). No total, os seis longas-metragens anteriores custaram cerca de US$ 135 milhões e arrecadaram quase US$ 915 milhões nas bilheterias. A expectativa é chegar a US$ 1 bilhão com o novo capítulo.