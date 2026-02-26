Batman por Frank Miller, com arte-final de Klaus Janson e cores de Lynn Varley, na HQ "O Cavaleiro das Trevas". DC Comics / Divulgação

Começaram em fevereiro as comemorações dos 40 anos da história que promoveu uma transformação radical do Batman e que revolucionou os quadrinhos de super-herói: O Cavaleiro das Trevas (The Dark Knight Returns, 1986), minissérie em quatro partes escrita e desenhada por Frank Miller, que hoje tem 69 anos, com arte-final de Klaus Janson e cores de Lynn Varley.

Ao longo de 2026, a editora do personagem, a DC Comics, vai fazer uma série de eventos e lançamentos nos EUA. É provável que a celebração se estenda ao Brasil, via editora Panini.

Nos EUA, o primeiro festejo foi um painel na convenção ComicsPro, em Glendale, na Califórnia, sobre o legado da HQ que apresentou um Homem-Morcego envelhecido, amargo e ultraviolento. Como de praxe, vários artistas foram convidados a desenhar capas variantes comemorativas, e haverá uma reedição de luxo, prevista para sair no Batman Day, em setembro. A DC também vai lançar uma versão menor e mais barata, para atrair novos leitores.

A partir de março, as quatro edições originais serão republicadas no mercado estadunidense em versões fac-símile, ou seja, exatamente como chegaram às bancas de revistas de 40 anos atrás, incluindo os anúncios. Aliás, vale lembrar que O Cavaleiro das Trevas inaugurou nos EUA o termo prestige format.

Os gibis da época eram panfletos de 20 e poucas páginas impressos em papel jornal com dois grampos e que custavam 75 centavos de dólar. Cada edição da minissérie tinha cerca de 50 páginas, com papel acetinado de gramatura alta, lombada quadrada e preço de US$ 2,95.

— Você tinha que sentir na mão que estava lendo um gibi diferente — resumiu o crítico e tradutor gaúcho Érico Assis em um texto sobre o 40º aniversário publicado na Virapágina, a sua newsletter no Substack.

Na lista dos mais vendidos do New York Times

Detalhe da icônica capa da primeira edição de "O Cavaleiro das Trevas". DC Comics / Divulgação

O Cavaleiro das Trevas também furou a bolha. Em 1986, quadrinhos eram assunto para fanzines ou publicações especializadas. Mas a HQ ganhou destaque em jornais e revistas de grande circulação. A Rolling Stone, por exemplo, entrevistou Frank Miller. No The New York Times, saiu uma crítica — nada elogiosa, é verdade: “Se esse gibi foi feito para crianças, duvido que elas gostem. Se o alvo forem os adultos, não são aqueles com quem eu tomaria um drink”, escreveu Mordechai Richler.

Bem, fossem crianças, fossem adultos, os leitores devoraram O Cavaleiro das Trevas. A primeira edição esgotou quatro tiragens. A versão encadernada tornou-se o primeiro gibi de super-herói a entrar na lista dos livros mais vendidos do New York Times, onde permaneceu durante 38 semanas.

“Miller derrubou as fronteiras dos guetos dos quadrinhos e conseguiu fazer gente comprar gibi. Gente que nem sabia da existência ou que não tocava em gibi desde a infância”, disse a historiadora Mila Bongco, autora do livro Reading Comics: Language, Culture, and the Concept of the Superhero in Comic Books (2014).

Reflexo da Era Reagan e inspiração em Dirty Harry

Batman versus Superman em "O Cavaleiro das Trevas". DC Comics / Divulgação

O Cavaleiro das Trevas se passa em uma versão alternativa dos EUA da Era Ronald Reagan, que presidiu o país de 1981 a 1988. Entre as marcas de seu governo, estão a política externa agressiva, o forte conservadorismo social e o aumento da desigualdade social. Em Nova York, a metrópole que é emulada na Gotham City de Batman, a criminalidade nos anos 1980 atingiu níveis recordes, impulsionada pela epidemia de crack.

A distopia imaginada por Frank Miller é pautada por gangues de rua sanguinárias, mísseis nucleares e uma imprensa sensacionalista. O Batman é inspirado em Clint Eastwood, talvez não tanto na fisionomia, mas nas características de um personagem recorrente do ator, o policial Dirty Harry. Uma influência específica foi o filme Impacto Fulminante (1983). Na trama, o detetive sisudo que não hesita em cruzar os limites do certo e do errado para fazer justiça volta à ativa após um período longe das ruas.

Por ocasião dos 20 anos da HQ, Miller escreveu: “Procurei usar a escalada da criminalidade ao meu redor para retratar um mundo que precisava de um gênio obsessivo, hercúleo e razoavelmente maníaco para pôr as coisas em ordem. Mas isso era apenas metade do serviço. Eu não guardei meu veneno mais poderoso para o Coringa ou o Duas-Caras, mas para as insípidas e apelativas figuras da mídia que cobriam de forma tão pobre os gigantescos conflitos daquela época”.

Na HQ, Bruce Wayne tem 55 anos e não protege mais Gotham: abandonou o uniforme após a morte de Jason Todd, o Robin, uma década atrás. O crime corre solto, e a maior ameaça são os jovens da Gangue Mutante. Então, Bruce decide retomar seu papel de vigilante — agora sem freio no emprego da violência.

O retorno desperta seu arqui-inimigo, o Coringa, do estado catatônico no Asilo Arkham. E o Homem-Morcego também atrai a atenção do Homem de Aço, o Superman, agora um agente da Casa Branca. O quebra-pau entre os dois personagens foi reverenciado pelo diretor Zack Snyder no filme Batman vs Superman (2016).

No livro A Cruzada Mascarada: Batman e o Nascimento da Cultura Nerd (2016), o crítico Glen Weldon apontou que Miller, retomando as origens do personagem criado em 1939 por Bob Kane e Bill Finger, assumiu o status de justiceiro fora da lei, que entra em conflito com bandidos, com a polícia e, por fim, com a própria sociedade e com autoridades “tão venais e moralmente falidas quanto os criminosos”. O “deus da vingança”, nas palavras de Miller, pode ser visto como um fascista ou até um terrorista.

O impacto da diagramação com 16 quadros

Uma página dupla de "O Cavaleiro das Trevas", na edição em inglês. DC Comics / Divulgação

Rei dos quadrinhos nos anos 1980 e 1990, graças a sua passagem pelo Demolidor, da Marvel, e a títulos que depois foram adaptados para o cinema, como Sin City e 300 de Esparta, Frank Miller influenciou um exército de roteiristas. Siderados por O Cavaleiro das Trevas e também por Watchmen, publicado por Alan Moore e Dave Gibbons a partir do mesmo ano, e preocupados com o risco de a Guerra Fria evoluir para uma guerra nuclear, eles produziram HQs de super-heróis com temáticas mais adultas. Imperam o medo e a desconfiança nos cenários, e o indivíduo precisa prevalecer sobre o Estado. Nasciam os gibis chamados, nos EUA, de grim and gritty: os personagens tornaram-se cruéis e raivosos, até escorregarem, na metade dos anos 1990, para o caricato e o ridículo.

A arte inspirou na mesma medida uma série de desenhistas, fascinados pelo traço veloz, a ação brutal, a anatomia grotesca, as onomatopeias exageradas, o jogo de luzes e sombras. Miller bebeu do Expressionismo Alemão, do cinema noir de Hollywood e dos quadrinhos japoneses, os mangás — sobretudo Lobo Solitário (1970-1976), vide a dinâmica da dupla formada por Bruce Wayne com Carrie Kelley, a adolescente que assume o posto de Robin.

Na diagramação, Miller usou uma escala de 16 quadros, em vez dos habituais quatro, seis, oito ou nove. Essa disposição dá profundidade, pois permite mais conteúdo, visual e textual, e um sentido de urgência. O autor controla o ritmo da narrativa para extrair impacto dramático quando, por exemplo, deixa a figura do Batman explodir na página inteira.

Miller rompeu de vez com a imagem colorida e cômica do Batman que muitos ainda podiam ter por causa do popularíssimo seriado de TV que teve três temporadas entre 1966 e 1968, eternamente reprisadas. A HQ criou um paradigma incontornável do Homem-Morcego.

— Por mais que um resgate do seu lado mais sério já tivesse acontecido a partir do final dos anos 1960 e começo dos anos 1970 com (o roteirista) Dennis O’Neil, Neal Adams e Frank Robbins (ambos desenhistas), a obra máxima de Frank Miller conseguiu atingir patamares que ultrapassaram sua mídia. O filme Batman (1989), de Tim Burton, bebeu um pouco das influências na época do Batman do Miller, e esse filme foi uma pedra muito importante na popularização cultural do Homem-Morcego — comenta Fábio da Luz, do canal no YouTube Caverna do Morcego, que tem quase 90 mil seguidores.

— Não existe HQ do Batman pós-O Cavaleiro das Trevas que não sinta alguma influência. Nem Bat-filme, nem Bat-desenho animado, nem Bat-videogame. Alguns historiadores dos quadrinhos falam inclusive em uma "Era das Trevas" nas HQs dos EUA. Absolute Batman, sucesso recente e estrondoso nos quadrinhos, deixa todas as influências à mostra — diz o crítico Érico Assis.

Fábio da Luz complementa:

— O Cavaleiro das Trevas pode ter criado um padrão envolvendo o super-herói aposentado que tem que voltar à ativa, com um lado mais agressivo. Mesmo produções fora do nicho de super-heróis trazem marcas da HQ. O último game da série Doom, Doom: The Dark Ages, usou como referência o Batman de O Cavaleiro das Trevas para construir o personagem principal.

Érico Assis compara:

— A minissérie transformou o Batman em uma espécie de Hamlet. Se Hamlet é o papel que pode consagrar um ator, fazer o “seu” Batman virou marca de distinção e prestígio entre autores de quadrinhos. E talvez dê para ver essa mesma lógica no cinema, a partir do Tim Burton. Que muito obviamente leu O Cavaleiro das Trevas, assim como qualquer pessoa que mexeu com Batman em qualquer mídia.

Gaúcho desenhou última continuação da HQ

Artista gaúcho Rafael Grampá trabalhou com Frank Miller em "O Cavaleiro das Trevas: A Criança Dourada" (2019). DC Comics / Divulgação

O próprio Frank Miller conseguiu fazer um novo Hamlet: repetiu a dose com Ano Um (1987), história desenhada por David Mazzucchelli que virou cânone das aventuras iniciais do Batman. O autor já voltou quatro vezes ao universo de O Cavaleiro das Trevas, mas nunca mais com as mesmas receptividade e repercussão.

Em 2001, ele lançou O Cavaleiro das Trevas 2, que se passa três anos depois e introduz outros heróis, como o Flash, agora escravizado pela ditadura de Lex Luthor.

O Cavaleiro das Trevas III: A Raça Superior saiu em 2015. Já debilitado por um alcoolismo severo que muita gente confundiu com uma doença degenerativa, Miller apenas colaborou com Brian Azzarello no roteiro e desenhou algumas histórias complementares (o artista principal é Andy Kubert).

Depois, veio o especial A Última Cruzada (2016), um preâmbulo da trama original, estrelado por Batman, Jason Todd e Coringa e assinado por Azzarello e Miller e com John Romita Jr. na arte.

A última investida teve mãos gaúchas: o pelotense Rafael Grampá, com cores de Jordie Bellaire, ilustrou Cavaleiro das Trevas: A Criança Dourada (2019). Na trama escrita por Frank Miller, Carrie Kelley, agora como Batwoman, une forças com Lara Kent e Jonathan Kent, filhos de Superman e da Mulher-Maravilha, para combater a aliança dos vilões Coringa e Darkseid.

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