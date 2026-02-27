Halle Berry protagoniza "Mulher-Gato" (2004), filme dirigido por Pitof. Warner / Divulgação

A Netflix adiciona nesta sexta-feira (27) ao seu menu um filme que merece destaque não pela sua qualidade, mas por sua ruindade. Aliás, Mulher-Gato (Catwoman, 2004) fez história no Framboesa de Ouro, o prêmio de galhofa criado por um publicitário de Hollywood em 1981 para "celebrar" os piores de cada ano.

Fracasso financeiro (custou US$ 100 milhões e arrecadou US$ 82,4 milhões nas bilheterias), Mulher-Gato foi um sucesso no Framboesa de Ouro de 2005. Venceu nas categorias de pior filme, pior diretor, com o francês Pitof (que depois só assinou um longa-metragem para TV, Fogo e Gelo, em 2008), pior atriz, com Halle Berry — que apenas três anos antes havia conquistado o Oscar de melhor atriz por A Última Ceia (2001) —, e pior roteiro. Também concorria em pior ator coadjuvante (Lambert Wilson), pior atriz coadjuvante (Sharon Stone) e pior casal em cena — Halle Berry e Benjamin Bratt ou Sharon Stone.

Mulher-Gato não é o maior ganhador do Razzie Awards, como o prêmio é chamado nos EUA. O recorde pertence a Cada um Tem a Gêmea que Merece (2011), comédia estrelada por Adam Sandler que foi laureada em todas as 10 categorias às quais foi indicada.

Mas o filme virou um marco porque Halle Berry foi receber pessoalmente o Framboesa de Ouro.

Halle Berry levou seu Oscar na entrega do Razzie de pior atriz por "Mulher-Gato". Razzie Awards / Divulgação

Vale dizer que Berry não foi a primeira pessoa a aceitar um Razzie. O pioneiro foi o cineasta holandês Paul Verhoeven, que compareceu ao evento de 1996 para ser agraciado com os troféus de pior filme e pior diretor, por Showgirls (1995) — que ganhou em outras cinco categorias. No palco, ele disse que estava se divertindo mais do que ao ler as críticas a seu drama erótico.

Mais tarde, Verhoeven descreveu a experiência no Framboesa de Ouro como uma catarse que ajudou a dissipar a negatividade por conta da recepção a Showgirls — que depois adquiriu a condição de clássico cult.

Antes de Paul Verhoeven e de Halle Berry, o comediante Bill Cosby também aceitou um Razzie — na verdade, três: pior filme, pior ator e pior roteiro por Leonard: Parte 6 (1987). Mas Cosby não foi à premiação. O que ele fez foi pedir à rede de TV Fox que as estatuetas de plástico fossem reproduzidas em ouro e mármore, ao custo de US$ 30 mil, para serem exibidas no programa de entrevistas The Tonight Show.

Depois de Halle Berry, apenas outra atriz não teve vergonha de ir ao Framboesa de Ouro: Sandra Bullock, em 2010. O fato curiosíssimo é que ela recebeu na mesma semana um Razzie, por Maluca Paixão (2009), e um Oscar, por Um Sonho Possível (2009).

Bullock repetiu a façanha do compositor Alan Menken, em 1993 (oscarizado por uma canção da animação da Disney Aladdin e "framboesado" por uma do musical infantil Extra! Extra!), e do roteirista Brian Helgeland, em 1998 (Oscar por Los Angeles, Cidade Proibida, Razzie por O Mensageiro).

Halle Berry fez um longo e bem-humorado discurso de agradecimento pelo Framboesa de Ouro. Tendo ao seu lado seu agente, Alex Borstein, e na mão esquerda o seu Oscar por A Última Ceia, a atriz falou:

— Não, eu não preciso devolver isso. Tem meu nome gravado. Nossa, eu tenho tanta gente para agradecer, porque você não ganha um Framboesa de Ouro sem muita ajuda de muita gente. Em primeiro lugar, quero agradecer à Warner Bros. Obrigada por me colocarem em uma porcaria, um filme horrível. Era exatamente o que minha carreira precisava, sabe? Eu estava no topo, e Mulher-Gato me jogou lá para baixo. Adorei!

Berry agradeceu a Bornstein ("Esse cara me ama tanto que me convence a fazer projetos mesmo quando sabe que são uma porcaria!"), aos roteiristas ("Todos os 20, muito obrigado!") e a seus colegas de elenco ("Para ter uma atuação realmente ruim como a minha, você precisa de muitos atores ruins ao seu redor"). A atriz fechou assim seu discurso:

— Como vocês podem imaginar, eu quero dar um tapa na cara dessas pessoas do Framboesa de Ouro que me trouxeram aqui esta noite, mas não vou fazer isso. Vou fazer o que minha mãe me ensinou: ficar aqui com elegância, aceitar as críticas, encará-las como uma lição aprendida e espero, por Deus, nunca mais ver essas pessoas.

Qual é a trama do filme "Mulher-Gato"?

Sharon Stone e Halle Berry em cena do filme "Mulher-Gato". Warner / Divulgação

Vamos fazer de conta que Mulher-Gato não é uma das mais infiéis adaptações dos quadrinhos de super-herói — a personagem dos gibis do Batman teve a origem, as características e até o nome radicalmente alterados.

Imaginemos estar diante de uma nova personagem, vivida por Halle Berry. Que tal? As atuações continuam ridículas, as cenas de ação, repetitivas, e o enredo, abobado.

Nascida nos quadrinhos em 1940, a Mulher-Gato é uma ladra sensual que flerta com Batman. Nas suas origens mais comumente adotadas, é uma órfã e/ou ex-prostituta. Nos gibis, na TV e no cinema, a Mulher-Gato já viveu umas boas sete vidas — quase sempre com o nome de Selina Kyle.

No seriado do Homem-Morcego dos anos 1960, ganhou a pele de Julie Newmar (com traje colante) e Eartha Kitt (negra como Halle Berry). Na versão para o cinema, foi interpretada por Lee Meriwether.

A personagem foi imortalizada por Michelle Pfeiffer, com ar lunático, malícia e roupa preta de látex em Batman: O Retorno (1992). Mais tarde, foi encarnada por Anne Hathaway, em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), Camren Bicondova, na série Gotham (2014-2019), e Zoë Kravitz, em Batman (2022).

A Mulher-Gato do diretor francês Pitof se chama Patience Phillips.

Acanhada e malvestida, é designer gráfica de uma gigante de cosméticos comandada pelo tirânico George Hedare (personagem de Lambert Wilson, repetindo a afetação do Merovíngio do então recente Matrix Reloaded) e sua esposa, a fria Laurel, vivida por Sharon Stone, em um papel da linha "a arte imita a vida": ela é uma supermodelo para quem o tempo chegou.

Lambert Wilson foi indicado ao Framboesa de Ouro de pior coadjuvante por "Mulher-Gato". Warner / Divulgação

Patience descobre um terrível — e involuntariamente nonsense — segredo por trás do novo produto da Hedare: quem deixar de usar o creme antirrugas terá a pele desintegrada.

Por isso, ela é morta, mas é ressuscitada por um misterioso gato egípcio (pelo amor de Rá...).

A moça adquire superpoderes, como sentidos aguçados e agilidade felina, e também hábitos felinos: dorme em parapeitos, devora sushis e sashimis.

Só não muda seu mau gosto para roupas: o uniforme de couro rasgado da Mulher-Gato pode realçar o corpo de Halle Berry, mas é uma colagem artificial de elementos fetichistas e, à época do filme, futuristas.

Enquanto busca vingança, Patience namora um policial (Benjamin Bratt), que acaba investigando a própria Mulher-Gato. No duelo final entre as personagens de Berry e Stone, a torcida é para que o filme termine logo para poupar as duas atrizes do constrangimento.

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