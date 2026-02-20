A Pixar, o estúdio de animação digital da Disney, acaba de divulgar um novo trailer de Toy Story 5, filme que vai estrear nos cinemas no dia 18 de junho.

Dirigido por Andrew Stanton, ganhador do Oscar de melhor longa-metragem de animação por Procurando Nemo (2003) e por Wall-E (2008), e codirigido por Kenna Harris, o filme vai abordar uma discussão muito atual: o uso de telas por crianças.

A vilã da trama é um tablet em formato de sapo com inteligência artificial. Trata-se de Lilypad, que tem a voz da atriz Greta Lee no original. Ela é dada de presente para Bonnie (dublada por Scarlett Spears), que ficou como dona da turma dos brinquedos depois que Andy foi para a faculdade.

Bonnie fica tão viciada em Lilypad que deixa de lado seus antigos companheiros. Agora, o astronauta Buzz Lightyear (voz de Tim Allen) e companhia precisam lutar para reconquistar o amor da menina.

Em meio a essa disputa, o grupo ganha um reforço de peso: o caubói Woody está de volta. Como se viu no final de Toy Story 4 (2019), o herói (dublado por Tom Hanks) da saga iniciada em 1995 havia partido para ajudar brinquedos perdidos.

Vários atores se juntam ao elenco de vozes em inglês, entre eles Conan O'Brien como Smarty Pants; Craig Robinson como Atlas, um alegre e falante hipopótamo de brinquedo com GPS; Shelby Rabara como Snappy, a animada câmera fotográfica de brinquedo; Mykal-Michelle Harris como Blaze, uma menina independente de oito anos que é apaixonada pelos animais; e Matty Matheson como Dr. Nutcase, um brinquedo que morre de medo da tecnologia.

Também teremos Joan Cusack como a vaqueira Jessie; Tony Hale como Garfinho; John Ratzenberger como Porquinho, o sarcástico cofrinho em formato de porquinho; Wallace Shawn como Rex, o ansioso tiranossauro rex; Blake Clark como o sempre leal Slinky; Jeff Bergman como o irônico Sr. Cabeça de Batata; Anna Vocino como a maternal Sra. Cabeça de Batata; Annie Potts como a aventureira Betty; Bonnie Hunt como Dolly, a sábia boneca de pano; Melissa Villaseñor como Karen Beverly, o brinquedo artesanal de Bonnie feito com uma faca de plástico; John Hopkins como o distinto ouriço de pelúcia Sr. Pricklepants; Kristen Schaal como Trixie, a triceratops; Ernie Hudson como a figura de ação Combat Carl; e Keanu Reeves como o destemido brinquedo canadense Duke Caboom.

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