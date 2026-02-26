Netflix divulga primeiras imagens da minissérie “Brasil 70: A Saga do Tri”

A Netflix apresentou nesta quarta-feira (25) o primeiro teaser da minissérie Brasil 70: A Saga do Tri, ficção que retrata a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México. A estreia está prevista para o dia 29 de maio, pouco antes de o planeta voltar a respirar a atmosfera de um Mundial.

Produzida em parceria com a O2 Filmes, a minissérie propõe recriar lances marcantes e momentos de bastidores da trajetória que resultou no terceiro título mundial do Brasil.

A narrativa também aborda o contexto político da época, durante o período da ditadura militar no país. O núcleo dramático é alimentado pelo contraste entre a euforia das arquibancadas e o silêncio imposto pela repressão.

Lucas Agrícola, ator de Santa Bárbara d’Oeste, interpreta o Rei Pelé na minissérie "Brasil 70: A Saga do Tri". Alexandre Schneider / Netflix

Brasil 70: A Saga do Tri apresenta Lucas Agrícola no papel de Pelé, Rodrigo Santoro como o comentarista João Saldanha e Bruno Mazzeo interpretando o treinador Zagallo.

Bruno Mazzeo interpreta o técnico Zagallo em "Brasil 70: A Saga do Tri". Alexandre Schneider / Netlfix

A direção geral é de Paulo Morelli e Pedro Morelli, com episódios dirigidos por Quico Meirelles. A criação é assinada por Naná Xavier e Rafael Dornellas.

"Brasil 70": Rodrigo Santoro encarna João Saldanha, e Marcelo Adnet é Eusébio Teixeira. Alexandre Schneider / Netflix

Mais do que um registro esportivo, a Copa de 1970 se consolidou como um dos pilares da mitologia identitária brasileira. O tricampeonato no México ajudou a cristalizar a imagem do “futebol arte” e projetou internacionalmente uma ideia de Brasil marcada por talento, improviso e genialidade, ao mesmo tempo em que serviu como pano de fundo simbólico para disputas políticas e narrativas de poder.

A Seleção Brasileira em "Brasil 70: A Saga do Tri". Alexandre Schneider / Netlfix

Completam o elenco nomes como Marcelo Adnet no papel de Eusébio Teixeira, Bruna Mascarenhas como Rosemeri, Maicon Rodrigues interpretando Paulo Cézar Caju, Val Perré como Mário Américo, Lara Tremouroux no papel de Rosa, Felipe Frazão como Leo, Victor Salomão encarnando Dadá Maravilha e José Beltrão vivendo Carlos Alberto Parreira.

*Produção: João Vítor Debiasi



