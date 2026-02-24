Filmes de 1926 com trilhas de 2026 fazem o aquecimento para o 22° Fantaspoa

Clássico do Expressionismo Alemão, "Fausto" (1926) terá sessão em 8 de abril, na abertura do Fantaspoa. F. W. Murnau / Divulgação

A 22ª edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre (Fantaspoa) inicia as atividades com uma programação especial de seis sessões musicadas no Instituto Ling, a partir desta qunta-feira (26). O festival será realizado de 8 a 26 de abril, prometendo a exibição de centenas de filmes e a presença de cineastas destacados de gêneros como fantasia, terror e ficção científica.

O Instituto Ling também acolhe atividades formativas e sessões comentadas do festival, incluindo edições especiais do projeto Meu Filme Favorito, conduzido pelo jornalista e crítico Roger Lerina.

Três longas-metragens que completam 100 anos em 2026 recebem trilhas sonoras novas e tocadas ao vivo. As duas primeiras exibições, às 18h30min e às 20h30min desta quinta, serão do clássico do cinema japonês Uma Página de Loucura, de Kinugasa Teinosuke. A música será interpretada por Carlos Ferreira e Viridiana.

No dia 12 de março, é a vez do duo Ras Vicente e Pietra Keiber musicarem a animação alemã As Aventuras do Príncipe Achmed , de Lotte Reiniger, em duas sessões, às 18h30min e 20h30min.

No dia 8 de abril, a cerimônia oficial de abertura do 22º Fantaspoa exibe Fausto, clássico do Expressionismo Alemão. Em duas sessões, às 17h30min e 20h, o emblemático longa-metragem de F. W. Murnau será exibido acompanhado de performance do violonista e compositor argentino Germán Suane.

As sessões musicadas do Fantaspoa 2026

Uma Página de Loucura

"Uma Página de Loucura" será musicado por Carlos Ferreira e Viridiana. Kinugasa Teinosuke / Fantaspoa/Divulgação

De Kinugasa Teinosuke. Este filme japonês é um precursor da vanguarda que desafiou a tradição dos Benshi (narradores) de sua época. Ao focar no marinheiro que trabalha em um manicômio para estar perto da esposa, a obra utiliza uma montagem radical para explorar o trauma e a percepção.

A trilha será uma arquitetura sonora de Carlos Ferreira, cujas pesquisas sobre a natureza da escuta e memória dialogam com o cenário do manicômio, e Viridiana, que, conforme o material de divulgação, "traz a pulsão de seu aclamado disco Coisas Frágeis (2025) para traduzir a vivência e a fragmentação emocional da trama".

Filme: Uma Página de Loucura (1926), de Kinugasa Teinosuke

Quando: quinta-feira (26), 18h30min e 20h30min

Onde: Instituto Ling (R. João Caetano, 440, Três Figueiras)

Ingressos no site.

As Aventuras do Príncipe Achmed

"As Aventuras do Príncipe Achmed" será musicado pelo duo Ras Vicente e Pietra Keiber. Lotte Reiniger / Fantaspoa/Divulgação

De Lotte Reiniger. É o longa-metragem de animação mais antigo a sobreviver ao tempo. A jornada épica de Achmed por terras lendárias é narrada através de silhuetas de papel meticulosamente recortadas.

A trilha sonora é construída pelo duo formado por Ras Vicente, pianista, compositor e produtor com trajetória na cena instrumental gaúcha, e Pietra Keiber, musicista, compositora e produtora artística, que desenvolve projetos autorais e lançou, em 2025, o EP FASES.

Filme: As Aventuras do Príncipe Achmed (1926), de Lotte Reiniger

Quando: 12 de março, 18h30min e 20h30min

Onde: Instituto Ling (R. João Caetano, 440, Três Figueiras)

Ingressos em breve no site.

Fausto

"Fausto" será musicado pelo músico argentino Germán Suane. F. W. Murnau / Divulgação

De F. W. Murnau. O filme longa acompanha um alquimista que, diante da peste que assola sua cidade, perde a fé e firma um pacto com Mefistófeles em troca de juventude e prazeres. Ao se apaixonar por Marguerite, porém, vê-se dividido entre a tentação e a possibilidade de redenção, em uma das obras mais marcantes do expressionismo alemão.

Para esta exibição, o festival convocou o músico argentino Germán Suane, que transita de tributos mundiais a Michael Jackson (ao lado de Jennifer Batten) a trilhas para o cinema independente norte-americano. Suane musicou no ano passado as sessões de O Fantasma da Ópera.

Filme: Fausto (1926), de F. W. Murnau

Quando: 8 de abril, 17h30min e 20h

Onde: Instituto Ling (R. João Caetano, 440, Três Figueiras)

Ingressos em breve no site.