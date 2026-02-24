Filmes de 1926 com trilhas de 2026 fazem o aquecimento para o 22° Fantaspoa

Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema fantástico
Notícia

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Seis sessões musicadas serão realizadas no Instituto Ling, em Porto Alegre: nesta quinta (26), em 12 de março e no dia 8 de abril

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