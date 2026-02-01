Daniel Craig e Drew Starkey em cena do filme "Queer" (2024), dirigido por Luca Guadagnino. Paris Filmes / Divulgação

Uma grande jogada de marketing marcou Queer (2024), filme disponível a partir deste domingo (1º) na Netflix. Para interpretar o protagonista, um gay tão ávido por sexo quanto emocionalmente inseguro, o diretor italiano Luca Guadagnino escalou Daniel Craig, que encarnou a versão mais bruta e fria de James Bond — um personagem célebre pela virilidade e por levar para a cama uma enorme quantidade de mulheres.

Não chegou a ser uma jogada nova: em Entre Facas e Segredos (2019), antes de sua quarta e última aventura na franquia 007, Sem Tempo para Morrer (2021), o ator britânico viveu pela primeira vez o detetive Benoit Blanc — que na sequência, Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022), ganhou até um companheiro, em papel de Hugh Grant.

Mas foi uma jogada razoavelmente eficiente: Craig foi eleito o melhor ator do ano pela National Board of Review (entidade criada em 1909 em Nova York) e concorreu ao Globo de Ouro, ao Critics Choice e aos troféus do Sindicato dos Atores dos EUA e da Academia Europeia. Mas ficou de fora da lista do Oscar e do Bafta (concedido pela Academia Britânica).

Qual é a trama de "Queer"?

"Queer": Daniel Craig, o diretor Luca Guadagnino e Drew Starkey no tapete vermelho do Festival de Veneza. AFP / AFP

Queer é a adaptação da novela homônima escrita em 1952, mas só publicada em 1985 por William S. Burroughs (1914-1997), autor estadunidense que ficou famoso por Almoço Nu (1959), narrativa de caráter autobiográfico sobre um aspirante a escritor — William Lee — que é viciado em ópio e acaba embarcando em uma jornada delirante que inclui a tensão política em uma cidade fictícia do Marrocos, insetos gigantes e sadomasoquismo. A história virou filme de David Cronenberg, lançado no Brasil como Mistérios e Paixões (1991).

O roteiro de Queer é assinado pelo dramaturgo californiano Justin Kuritzkes. Casado com a cineasta Celine Song, de Vidas Passadas (2023), ele colaborou com Luca Guadagnino em Rivais (2024), talvez o grande esnobado no Oscar de 2025, depois das quatro indicações ao Globo de Ouro: melhor filme e melhor atriz (Zendaya) de comédia ou musical, melhor trilha sonora (que acabou premiada) e melhor canção original (Compress/Repress), ambas compostas pela dupla Trent Reznor e Atticus Ross. Oscarizados por A Rede Social (2010) e Soul (2020, com Jon Batiste), eles foram novamente parceiros do diretor italiano em Queer e em Depois da Caçada (2025).

Ambientada inicialmente na Cidade do México, no começo dos anos 1950, a trama tem como personagem principal o alter ego de Burroughs, William Lee, papel de Daniel Craig. Na cena de abertura, em uma mesa de bar, o protagonista está inquirindo um rapaz para saber se poderia conseguir transar com ele. Entre as tardes e noitadas de bebedeira e algumas drogas mais pesadas, convive com o amigo Joe (Jason Schwartzman), um gordinho lascivo que sempre tem pertences roubados pelos amantes que vão para a sua casa. Ou então aluga um quarto de motel para saciar sua ânsia sexual com um mexicano desconhecido, que é encarnado pelo cantor Omar Apollo.

Depois de conhecer Eugene (Drew Starkey) em "Queer", Lee (personagem de Daniel Craig) fica obcecado. Paris Filmes / Divulgação

Quando Lee depara com um jovem de óculos, cabelo engomado e corpo sarado, é tesão à primeira vista. Trata-se de Eugene Allerton, vivido por Drew Starkey, o Rafe Cameron da série Outer Banks. É um sujeito ambíguo e indiferente. Não à toa, a certa altura o personagem de Daniel Craig sugere uma comparação com o prato Alasca ao forno: quente por fora, frio por dentro. Lee fica obcecado por Eugene e vai tentar levá-lo tanto para a cama quanto para o Equador, em uma viagem à procura de yagé, outro nome dado para a ayahuasca, alucinógeno utilizado tradicionalmente na Amazônia.

A primeira parte de Queer é a mais empolgante, embora não traga muito de novo em relação à carreira de Guadagnino. Sob o calor da Cidade do México, o diretor empreende sua característica exploração do erotismo. Faz da pele de seus atores uma personagem por si só, quase sempre transpirando, retrata a libido como um doce carrasco e vê o sexo como instrumento de poder. A coleção de títulos nessa batida vai de 100 Escovadas Antes de Dormir (2005) a Rivais, passando por Me Chame pelo seu Nome (2017), Suspíria: A Dança do Medo (2018) e Até os Ossos (2022). Ainda que não haja nada explícito, há despudor nas cenas de transa, a ponto de o diretor, em uma entrevista, declarar que "há um monte de sêmen no filme".

Ironicamente, Queer perde o encanto justamente quando investe no fantástico. Há uma imagem que é mesmo bonita, a da fusão de corpos contemplada por Lee durante os efeitos da ayahuasca. Mas a passagem pelo Equador faz parecerem mais longas as duas horas e 17 minutos de duração do filme.

Queer aposta bastante no sensorial, mas o que mantém o espectador em transe é menos a droga do que a música. A trilha sonora composta por Trent Reznor e Atticus Ross é atmosférica, por vezes sensual e em outras melancólica ou aflitiva.

Presente em Rivais com Pecado, faixa em espanhol do disco Fina Estampa (1994), Caetano Veloso agora canta em inglês, em uma parceria com Reznor e Ross na canção dos créditos de encerramento, Vaster Than Empires. A letra traduz bem a angústia de Lee e alude ao contexto de discriminação dos homossexuais, que era muito mais acentuada na década de 1950: "How can a man who sees and hears / Be other than sad? / How can a man who sees and feels / Be other than sad? (...) Our love will grow vaster than empires and more / The present will not tether us". Em tradução livre: Como pode um homem que vê e ouve / Ser diferente de triste? / Como pode um homem que vê e sente / Ser senão triste? (...) Nosso amor crescerá maior do que impérios e mais / O presente não nos amarrará.

O que mantém o espectador excitado é menos o corpo dos personagens do que o ouvido de Guadagnino. O diretor italiano surpreende e arrebata desde os créditos de abertura, embalados pela versão da irlandesa Sinéad O'Connor (1966-2023) para All Apologies (1993), canção do Nirvana que diz "Everyone is gay" em um dos primeiros versos e na qual Kurt Cobain (1967-1994) refletia sobre a culpa de ser ele mesmo e de não satisfazer as expectativas dos outros.

O anacronismo dita as escolhas musicais, com muita variação na época. O Nirvana aparece de novo com Come As You Are, de 1992. Depois, pode vir Musicology, lançada em 2004 por Prince (1958-2016). Ou Puzzle, canção da banda italiana Verdena que saiu em 2015.

Por causa da onipresença da música, e da sujeição da montagem a ela, por vezes o filme assume ares de uma sucessão de videoclipes. Mas há pelo menos um momento sublime: embalado por Leave me Alone (1983), do New Order, o personagem de Daniel Craig, ao aplicar uma dose de heroína na veia, encontra não o alívio ou o prazer, mas apenas um paliativo para a urgência de sua solidão.

