Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Daniel Craig vive um sofrido romance gay em filme que estreou na Netflix

Plataforma adicionou neste domingo (1º) ao seu menu "Queer" (2024), do diretor italiano Luca Guadagnino

Ticiano Osório

