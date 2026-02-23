Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema nacional
Opinião

Clássico brasileiro ganha cópia restaurada e tem sessão de pré-estreia em Porto Alegre

Sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim exibe nesta terça (24) "São Paulo S.A." (1965), filme de Luiz Sérgio Person estrelado por Walmor Chagas

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS