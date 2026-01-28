Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

"Ted Lasso" está voltando: Apple TV divulga primeiras fotos da quarta temporada

Episódios já estão sendo gravados e devem estrear na plataforma no segundo semestre deste ano

Ticiano Osório

