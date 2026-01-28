"Ted Lasso" está voltando: Apple TV divulga primeiras fotos da quarta temporada

Tanya Reynolds e Jason Sudeikis em cena da quarta temporada da série "Ted Lasso", do Apple TV. Colin Hutton / Divulgação

O Apple TV anunciou nesta quarta-feira (28) que a quarta temporada da série Ted Lasso estreia mundialmente no segundo semestre de 2026. A plataforma também divulgou as primeiras fotos do retorno do seriado, que traz novamente o ator Jason Sudeikis no papel principal, além de ser produtor executivo.

Na trama, Ted retorna a Richmond para enfrentar um desafio ainda maior: treinar um time de futebol feminino da segunda divisão. Segundo o material de divulgação, o técnico e as jogadoras vão aprender a ter coragem, "arriscando-se de formas que nunca imaginaram".

A nova temporada traz de volta vários nomes do elenco, como os vencedores do Emmy Hannah Waddingham e Brett Goldstein, Juno Temple, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Juntam-se a eles Tanya Reynolds, de Sex Education, Faye Marsay, de Adolescência, Jude Mack, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Jason Sudeikis e Hannah Waddingham em cena da quarta temporada de "Ted Lasso". Michael Becker / Divulgação

— Ted Lasso tem sido um sucesso absoluto, inspirando uma legião de admiradores apaixonados em todo o mundo e proporcionando alegria e risadas sem fim, tudo isso enquanto espalha bondade, compaixão e crença inabalável — disse Matt Cherniss, chefe de programação do Apple TV, quando foi divulgada a volta da série que conquistou o público, a crítica e 13 prêmios no Emmy.

Vencedora de sete Emmys na sua primeira temporada, incluindo melhor seriado de comédia, ator (Jason Sudeikis), ator coadjuvante (Brett Goldstein, como o carrancudo volante Roy Kent) e atriz coadjuvante (Hannah Waddingham, no papel da dona do clube de futebol), Ted Lasso foi a série certa na hora certa.

Lançada em agosto de 2020, durante a pandemia de covid-19, foi, nas palavras do crítico estadunidense David Sims, da revista The Atlantic, "o abraço gentil que o público precisava em meio ao confinamento pandêmico, uma história sobre um homem bom infectando o mundo cínico ao seu redor com sua gentileza".

Criada por Jason Sudeikis, Bill Lawrence (o autor de Scrubs e Cougar Town), Joe Kelly e Brendan Hunt a partir de comerciais de TV da NBC, nasceu como uma típica comédia, com pendor para o besteirol.

Na primeira temporada, os episódios tinham a duração comum ao gênero, girando entre 29 e 33 minutos enquanto narravam as desventuras de um treinador que tem de, literalmente, trocar as mãos pelos pés: Ted Lasso é um técnico do futebol americano universitário que sai do Kansas para Londres, onde vai assumir o comando do Richmond, um fictício clube da bilionária Premier League.

Roy Kent (papel de Brett Goldstein), Beard (Brendan Hunt) e Ted Lasso (Jason Sudeikis) em "Ted Lasso". Apple TV+ / Divulgação

Em meio às trapalhadas físicas e verbais, começaram a surgir as lições de liderança e gestão de equipe ("Pessoas vêm primeiro", "Valores são inegociáveis", "Respeite e confie", como enumerou o especialista em marketing estratégico e inteligência empresarial André Luiz Tonon em artigo publicado em GZH) e, também, as fissuras psicológicas do protagonista e dos coadjuvantes. Foram para o centro do gramado, por exemplo, temas de saúde mental, como ansiedade, ataques de pânico, negação e resistência à terapia.

A combinação dessas duas frentes — a de dar vez e voz aos colegas e aos liderados de Ted e a de realçar os contornos dramáticos dos personagens — refletiu-se no inchaço da série na segunda temporada, em 2021. A duração dos episódios aumentou bastante: os cinco últimos tiveram entre 42 e 49 minutos, um tempo não muito adequado para a manutenção do ritmo de comédia. Ainda assim, a segunda temporada valeu a Ted Lasso o Emmy de melhor série cômica e mais os troféus de melhor ator (Sudeikis), ator coadjuvante (Goldstein) e direção (MJ Delaney).

Ted Lasso (papel de Jason Sudeikis) vai treinar time feminino da segunda divisão na quarta temporada da série. Colin Hutton / Divulgação

Na terceira temporada, em 2023, o excesso de personagens e de tempo cobrou seu preço. Pareceu mesmo uma "fanfic ruim do seriado original", como definiu o jornalista Caue Fonseca no antigo Twitter, hoje X: "episódios loooongos, piegas e piadas sem nenhuma graça ou timing".

Com capítulos que chegavam a durar 63 minutos, as cenas se arrastavam e se repetiam. Tudo era telegrafado, as jogadas eram manjadas, e a positividade da série tornou-se tóxica. Não à toa, só ganhou duas categorias menores no Emmy: melhor ator convidado (Sam Richardson, como Edwin Akufo, um bilionário de Gana) e melhor canção (A Beautiful Game, cantada por Ed Sheeran).

