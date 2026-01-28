Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Suspense erótico feito em Porto Alegre tem sessão comentada nesta quinta-feira

Ator Gabriel Faryas e crítico Miguel Barbieri vão debater o filme "Ato Noturno" (2025), de Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, na Cinemateca Capitólio

