Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O filme que ajuda a explicar por que Trump quer a Groenlândia

Documentário "Groenlândia: O Eldorado do Gelo" (2025) estreia nesta sexta (30) no canal Curta! e na plataforma CurtaOn

Ticiano Osório

