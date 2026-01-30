O filme que ajuda a explicar por que Trump quer a Groenlândia

Cena do documentário "Groenlândia: O Eldorado do Gelo" (2025), de Jean-Yves Cauchard e de Vivien Meltz. Curta! / Divulgação

O território autônomo da Dinamarca que se tornou alvo da cobiça de Donald Trump e centro de uma disputa entre o presidente dos Estados Unidos e líderes europeus é o tema do documentário francês Groenlândia: O Eldorado do Gelo (Groenland, l'Eldorado des glaces, 2025), que estreia nesta sexta-feira (30) no canal Curta!, a partir das 21h. O filme também entra no menu da plataforma de streaming CurtaOn, disponível via Amazon Prime Video, Claro TV+ ou pelo site curtaon.com.br.

O documentário, que estreou na Europa em dezembro de 2025, tem direção de Jean-Yves Cauchard e Vivien Meltz, com produção da Temps Noir e Arte Geie. O objetivo é ajudar a explicar por que um território 80% coberto de gelo e com menos de 60 mil habitantes virou peça importantíssimas no tabuleiro da geopolítica mundial.

De acordo com o material de divulgação, depoimentos inéditos e imagens de arquivo reconstroem a história da ilha localizada no Ártico, desde a Segunda Guerra Mundial, passando pela Guerra Fria e desembocando nas tensões que começaram em 2025.

O documentário chegou a registrar a presença, na Groenlândia, do ativista trumpista Charlie Kirk, assassinado em setembro do ano passado. Nas filmagens, ele aparece fazendo campanha pelo movimento Make America Great Again (MAGA). O filme também destaca protestos de moradores do local, contrários à ideia de anexação do território pelos EUA.

"O ambiente calmo e bucólico das paisagens da maior ilha do mundo contrasta com a recente sensação de medo", diz o texto de divulgação. Groenlândia: O Eldorado de Gelo também aborda o debate sobre o aquecimento global e as riquezas naturais do território.

Há depoimentos do primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, registros de visitas do presidente da França, Emmanuel Macron, e pronunciamentos do presidente da Rússia, Vladimir Putin, além de entrevistas com políticos, pesquisadores e especialistas. O deputado dinamarquês Rasmus Jarlov, do Partido Popular Conservador, comenta: "A França tem muitos territórios ultramarinos. Macron teme que, se a Groenlândia entrar em disputa, outros territórios também poderão entrar".

