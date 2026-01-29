Em "Pecadores" (2025), de Ryan Coogler, Michael B. Jordan vive os irmãos Fumaça (de boina azul) e Fuligem. Warner Bros / Divulgação

Volta a cartaz nesta quinta-feira (29) em Porto Alegre o filme que se tornou o novo recordista de indicações ao Oscar: Pecadores (Sinners, 2025), dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan. As sessões serão sempre às 13h20min, no Cinépolis do shopping Bourbon Carlos Gomes, o primeiro cinema 100% VIP da Capital.

São quatro salas, cada uma com 62 poltronas maiores do que o habitual e reclináveis, projetores a laser, sistema de som imersivo e atendimento por garçons. Os ingressos custam entre R$ 58 e R$ 62 nas segundas, terças e quartas e entre R$ 68 e R$ 72 nas quintas e sextas e nos sábados, domingos e feriados.

Pecadores recebeu da Academia de Hollywood 16 indicações, superando a marca de 14 estabelecida por A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016). Na premiação do dia 15 de março, concorre aos prêmios de:

melhor filme

direção (Ryan Coogler)

(Ryan Coogler) ator (Michael B. Jordan)

(Michael B. Jordan) ator coadjuvante (Delroy Lindo)

(Delroy Lindo) atriz coadjuvante (Wunmi Mosaku)

(Wunmi Mosaku) roteiro original (do próprio diretor)

(do próprio diretor) fotografia (Autumn Durald Arkapaw)

(Autumn Durald Arkapaw) edição (Michael P. Shawyer)

(Michael P. Shawyer) design de produção (Hannah Beachler e Monique Champagne)

(Hannah Beachler e Monique Champagne) figurinos (Ruth E. Carter)

(Ruth E. Carter) maquiagem e cabelos (Ken Diaz, Michael Fontaine e Shunika Terry)

(Ken Diaz, Michael Fontaine e Shunika Terry) som

efeitos visuais

música original (Ludwig Göransson)

(Ludwig Göransson) canção original (I Lied to You, de Göransson e Raphael Saadiq)

(I Lied to You, de Göransson e Raphael Saadiq) elenco (Francine Maisler)

O Cinépolis também relança nesta quinta-feira Uma Batalha Após a Outra (2025), que soma 13 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, direção (Paul Thomas Anderson), ator (Leonardo DiCaprio), ator coadjuvante (com Benicio Del Toro e Sean Penn) e atriz coadjuvante (Teyana Taylor). As sessões são às 16h30min.

Qual é a trama de "Pecadores"?

O ator Michael B. Jordan e o diretor Ryan Coogler nas filmagens de "Pecadores". Warner / Divulgação

O diretor e roteirista Ryan Coogler, 39 anos, demonstra ter uma virtude escassa em Hollywood: audácia. Em Pecadores, o cineasta criou uma trama original ao misturar drama histórico sobre o racismo nos EUA, musical blues e terror com vampiros — sem deixar de lado a ação, a comédia e o romance.

O resultado dessa mescla de gêneros vai depender muito do estado de espírito do espectador. Alguns momentos do filme são sublimes em seu frescor criativo e no seu abraço ao risco, e pelo menos uma sequência é digna de rostos lacrimejados e de aplausos durante a projeção. É a cena mais maravilhosa de 2025.

Mas outras cenas podem fazer sentir vergonha alheia, por causa do investimento no chamado terrir. (Por falar em humor, vale avisar aos mais pudicos: os personagens fazem piadas bem descritivas sobre sexo oral.)

Sucesso de bilheteria — custou cerca de US$ 100 milhões e já arrecadou quase US$ 370 milhões —, Pecadores é a quinta parceria do diretor Ryan Coogler com o ator Michael B. Jordan. Eles fizeram juntos Fruitvale Station: A Última Parada (2013), Creed: Nascido para Lutar (2015), Pantera Negra (2018) e Pantera Negra: Wakanda para Sempre (2022).

A equipe técnica reúne vários nomes vistos nos créditos desses filmes, como a diretora de fotografia Autumn Durald Arkapaw, o editor Michael P. Shawyer, a designer de produção Hannah Beachler (ganhadora do Oscar por Pantera Negra), a figurinista Ruth E. Carter (duplamente oscarizada pelas aventuras do super-herói da Marvel) e o compositor sueco Ludwig Göransson (laureado na premiação da Academia de Hollywood pelas trilhas de Pantera Negra e de Oppenheimer).

Delroy Lindo em cena do filme "Pecadores". Warner / Divulgação

Já o elenco está cheio de rostos novos nos trabalhos da dupla, como o estreante Miles Caton, o veterano Delroy Lindo e o multiartista Saul Williams. O time feminino inclui Wunmi Mosaku (das séries Lovecraft Country, A Cidade É Nossa e Loki), Jayme Lawson (a jovem Michelle Obama da minissérie The First Lady e a Bella Réal do Batman dirigido por Matt Reeves), Hailee Steinfeld (indicada ao Oscar de atriz coadjuvante por Bravura Indômita e protagonista da série Dickinson) e a chinesa Li Jun Li (a cantora andrógina de Babilônia).

A trama de Pecadores começa em um dia qualquer de 1932, no Estado do Mississippi, onde, naquela época, ainda vigoravam as Leis de Jim Crow, que impunham a segregação racial.

O cenário é Clarksdale, pequena cidade importante tanto na luta dos direitos civis dos afroamericanos quanto na história do blues — gênero musical nascido da confluência de ritmos africanos e cantos religiosos desenvolvida por negros escravizados enquanto trabalhavam nas plantações de algodão do sul dos Estados Unidos.

Aliás, a música é onipresente no filme. Neste caso, se justifica: ela tanto serve para estabelecer e variar o clima — ora hipnótico, ora eletrizante, ora tétrico, ora sensual, ora epifânico — quanto é o próprio tema.

Não à toa, Ryan Coogler abre Pecadores com uma narração em off sobre seu caráter místico — seria capaz de "desfazer o véu entre a vida e a morte". Também cita os griôs, os indivíduos que na África Ocidental preservavam e transmitiam as canções, as histórias, os conhecimentos e os mitos de seu povo.

Hailee Steinfeld em cena do filme "Pecadores". Warner / Divulgação

O primeiro personagem a surgir em cena, durante uma manhã ensolarada, é Sammie (Miles Caton), o Pastorzinho. Com o rosto bastante lanhado, mancando de uma perna e segurando apenas o cabo de um violão, ele irrompe na igrejinha onde seu pai, o pastor Jedidiah (Saul Williams), está conduzindo uma missa.

Bem que ele alertara o filho, um aspirante a blueseiro: "Se você continuar dançando com o Diabo, um dia ele vai te acompanhar até em casa" — frase que remete à lenda em torno do cantor e guitarrista Robert Johnson (1911-1938).

Aí, a narrativa retrocede ao início do dia anterior, quando então vamos conhecer os gêmeos interpretados por Michael B. Jordan. São os irmãos Fumaça e Fuligem, que regressaram de Chicago, onde eram gângsteres, para abrir um juke joint — nome dado aos clubes noturnos de música, dança, comida, bebida e jogos de azar que eram administrados e frequentados por negros.

Fumaça e Fuligem lidam com obstáculos, reencontros com mulheres de seu passado — as personagens de Wunmi Mosaku e Hailee Steinfeld — e preparativos para a noite de inauguração, o que inclui encomendar cartazes para uma comerciante chinesa, Grace Chow (Li Jun Li), contratar um velho músico, Delta Slim (Delroy Lindo, sempre magnetizador), e recrutar um leão-de-chácara, o Broa de Milho (Omar Benson Miller, uma versão rejuvenescida de Forest Whitaker).

Por que o vilão é um vampiro?

Jack O'Connell (ao centro) em cena do filme "Pecadores". Warner / Divulgação

Enquanto Fumaça e Fuligem se preparam para inaugurar seu clube noturno, um homem com parte do corpo queimado, Remmick (Jack O'Connell, de Extermínio: O Templo dos Ossos), bate à porta de um casal branco de fazendeiros. Logo em seguida, indígenas Choctaw aparecem no mesmo endereço, à procura do mesmo sujeito. Quando a noite cai, eles rapidamente vão embora.

Logo fica claro que Remmick é um vampiro. A presença desse monstro sagrado do terror não é nada aleatória em Pecadores: permite a Ryan Coogler fazer um incisivo comentário social. Se "os brancos gostam muito de blues, só não gostam das pessoas que tocam o blues", como diz Delta Slim, o vilão da história serve como uma alegoria de como a sociedade majoritariamente branca dos EUA vampiriza e se apropria da cultura produzida pela minoria negra.

E, às vezes, esses vampiros são "convidados" a entrar para corromper, como lembrou o professor de História, Filosofia e Sociologia Gusthavo Fuks em um texto brilhante publicado recentemente no Facebook, no qual escreveu: "Vampirismo aqui não é só uma maldição, mas uma ideologia, que troca cultura por capital, espiritualidade por status, comunhão por ambição" e que "transforma vítimas em predadores".

Cena do filme "Pecadores", de Ryan Coogler. Warner / Divulgação

Também é bem interessante um cineasta negro tomar para si um subgênero tradicionalmente dominado por artistas brancos, com algumas notáveis exceções, como Blácula: O Vampiro Negro (1972) ou a trilogia Blade (1998-2004), protagonizada por Wesley Snipes.

Mas Coogler, em nome do entretenimento popular, ocupa demasiado tempo das duas horas e 17 minutos com cenas de ataques sanguinolentos que são temperados por piadas verbais ou visuais. Por vezes, um filme com uma atmosfera trágica se assemelha a uma aventura do tipo Rambo ou uma comédia pastelão.

A cena mágica de "Pecadores"

Miles Caton em cena do filme "Pecadores". Warner / Divulgação

Ainda assim, Pecadores deve entrar para a história do cinema, graças a um momento mágico na noite de abertura do clube noturno de Fumaça e Fuligem.

ALERTA DE SPOILERS.

É um plano-sequência que nos coloca dentro do vibrante juke joint enquanto Sammie canta e toca, inebriando a plateia. Estamos todos — os personagens, os atores, os figurantes e os espectadores — em uma espécie de transe. Que vira uma epifania: enquanto a narração em off conta que a música pode não só romper a barreira entre os vivos e os mortos, mas também as fronteiras entre o passado, o presente e o futuro, aparecem em cena um homem com trajes folclóricos africanos e um instrumento ancestral do violão, um sujeito com uma guitarra elétrica, um DJ fazendo scratch em seu toca-discos...

É uma grande, contagiante e comovente celebração da música como meio de expressão das dores e das alegrias da comunidade negra, a música como veículo de acesso a suas origens e de prospecção por dias melhores, a música como um território de identidade, comunhão e liberdade.

