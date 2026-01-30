Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Documentário premiado
Opinião

Filmaço gaúcho estreia em streaming que é de graça

Plataforma Itaú Cultural Play adiciona a seu menu "Memórias de um Esclerosado" (2024), de Rafael Corrêa e Thais Fernandes

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS