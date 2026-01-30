O cartunista Rafael Corrêa em cena do filme "Memórias de um Esclerosado". Vulcana Cinema / Divulgação

Um documentário gaúcho premiado nos festivais de Gramado e de Recife estreou nesta sexta-feira (30) na plataforma gratuita de streaming Itaú Cultural Play, que é dedicada ao cinema brasileiro. Trata-se de Memórias de um Esclerosado (2024), dirigido por Rafael Corrêa e Thais Fernandes. O lançamento marca o Dia do Quadrinho Nacional, comemorado em 30 de janeiro.

Também entraram no menu do Itaú Cultural Play a animação Curacanga (Bahia, 2023), de Mateus Di Mambro, e outras duas obras documentais: Fabiana (São Paulo, 2018), de Brunna Laboissière, sobre os últimos dias de estrada de uma caminhoneira trans e lésbica antes de se aposentar; e Transamazonia (Pará, 2019), de Bea Morbach, Débora Mcdowell e Renata Taylor, que analisa a construção e o legado da Rodovia Transamazônica através da jornada de duas travestis que moram em pontos opostos da via.

Memórias de um Esclerosado documenta a vida do próprio Corrêa, cartunista que tem esclerose múltipla. Foi o grande vencedor do Cine-PE, o Festival de Recife, em 2024. Lá, recebeu cinco Calungas: melhor longa-metragem (pelo júri e pelo público), ator coadjuvante (para Rafael Corrêa), roteiro (escrito pelos diretores com Ma Villa Real) e trilha sonora (André Paz).

No Festival de Gramado, também em 2024, ganhou quatro Kikitos na competição regional: roteiro, montagem (também assinada por Thais), desenho de som (Kiko Ferraz) e música original. E houve uma menção honrosa para Rafael.

"Memórias de um Esclerosado" no Festival de Gramado: Thais Fernandes, Rafael Corrêa e Ma Villa Real. Edison Vara / Pressphoto

Nascido em Rosário do Sul mas radicado em Porto Alegre há muito tempo, criador das tiras Artur, o Arteiro, autor da coletânea Até Aqui Tudo Bem (2018) e ganhador de pelo menos 50 prêmios em concursos e salões de cartum, Rafael foi diagnosticado com esclerose múltipla em 2010.

Dados o ofício e o perfil de seu personagem, o documentário tem sequências de animação e de bom humor.

Há também sonho e fantasia: a investigação de Rafael sobre seu passado nos leva ao episódio da morte de um sapo, o que pode, via carma, ser a causa de sua doença. Daí o sujeito vestido de sapo que aparece de vez em quando.

"Memórias de um Esclerosado" inclui sequências de animação. Vulcana Cinema / Divulgação

Mas Memórias de um Esclerosado começa de forma dura, acertadamente. Ao simplesmente observar o árduo e complexo processo para Rafael Corrêa tomar um banho, o filme firma nossa empatia pelo protagonista e registra o quão severos são os sintomas dessa doença degenerativa sem cura.

Rafael compara os danos neurológicos a um encanamento cheio de furos: a água, ou seja, o comando do cérebro para movimentar os músculos, não vai chegar ou vai chegar no lugar errado.

Cena do documentário "Memórias de um Esclerosado", dirigido por Thais Fernandes e Rafael Corrêa. Pressphoto / Divulgação

Não quero dar spoilers sobre o lindo epílogo, que é ornado pela pungente música composta por André Paz. Mas preciso dizer o desfecho mescla a realização de um sonho de Rafael com a celebração da magia do cinema.

O toque que torna tudo ainda mais emocionante é um movimento de câmera ao final da cena, revelando engrenagens do onírico.

Entrevista com Rafael Corrêa e Thais Fernandes

"Memórias de um Esclerosado": apesar de ser um documentário, filme se permite cenas de fantasia. Vulcana Cinema / Divulgação

Na época da estreia de Memórias de um Esclerosado nos cinemas, os diretores Rafael Corrêa e Thais Fernandes concederam à coluna uma entrevista por e-mail. Confira:

Como surgiu a ideia de fazer um documentário sobre o Rafael Corrêa e sua condição de paciente com esclerose múltipla?

Rafael Corrêa: Ainda criança eu queria ser cartunista e cineasta, desde essa época adorava criar histórias. Como a arte dos quadrinhos só necessita de uma caneta e um papel para criar mundos, aos 10 anos eu já estava fazendo minhas revistinhas. O cinema, por ser mais complexo, ficou para o segundo plano.

Em 2010, fui diagnosticado com esclerose múltipla e pensei que seria interessante contar a minha história através de quadrinhos autobiográficos. Publiquei as primeiras páginas de maneira online e foi um sucesso imediato. Nisso a Thais me mandou uma mensagem falando: "Vamos fazer um filme sobre isso!". Eu topei na hora.

Thais Fernandes: O Rafa conta essa história melhor do que eu, porque não lembro o contato específico. Mas lembro que, quando ele lançou oficialmente os quadrinhos do Memórias de um Esclerosado em 2015, eu pensei imediatamente que isso era história de cinema. A gente se conhece há bastante tempo, desde 2005, então mandei mensagem e a gente começou a conversar sobre o projeto. Mandamos a ideia para alguns editais de desenvolvimento e os "nãos" foram bons, porque a gente se obriga a voltar para a ideia e tentar entender o que precisa ser melhorado, o que tem que sair e o que vale seguir teimando em manter.

Um marco importante foi o laboratório de projetos do DOCSP, que a gente participou em 2018 e teve como tutor o cineasta argentino Andrés Di Tella. Várias ideias se alinharam durante o processo desse laboratório, tanto que em 2019 a gente acabou ganhando o edital do Itaú Rumos, que foi o que nos deu a oportunidade de fazer o filme.

Na concepção do filme, houve obras que serviram de inspiração?

Corrêa: Tem dois filmes sobre cartunistas que inspiraram diretamente: Anti-herói Americano (2003), de Shari Springer Berman e Robert Pulcini, sobre o Harvey Pekar, e A Pé Ele Não Vai Longe (2018), do Gus Van Sant, sobre o John Callahan (que ficou tetraplégico aos 21 anos, após um acidente de carro).

Apesar de ser um documentário, o filme se permite o sonho e a fantasia: a investigação de Rafael sobre seu passado nos leva ao episódio da morte de um sapo, o que pode, via carma, ser a causa de sua doença. Daí o sujeito vestido de sapo que aparece de vez em quando. Gostaria que vocês falassem sobre esse eixo narrativo.

Corrêa: O sapo surge como uma representação da própria doença, um fantasma que me acompanha.

Fernandes: Desde o princípio, a gente tinha a preocupação de não transformar o Memórias de um Esclerosado em um "filme de superação". Porque não é um filme sobre o que o Rafa é, mas sobre o que ele pode ser através da arte. Nosso principal norte sempre foram os quadrinhos, tanto pelo humor ácido com o qual o Rafa trata o assunto, quanto pela autoficção. Nunca quisemos fazer um documentário jornalístico, e uma vez conversando sobre elementos que pudessem quebrar essa leitura sisuda e objetiva do real, o Rafa contou da história do sapo que ele havia matado na infância.

Durante algum tempo, o elemento do sapo foi mais central na narrativa, tanto que o nome do filme originalmente era esse, O Sapo. Mas no processo de montagem, percebemos que não fazia sentido, que Memórias de um Esclerosado é o nome da obra principal, antes do filme, e talvez chamar de outra coisa pudesse perder o foco. No fim das contas, o sapo é personagem, mas é coadjuvante. O centro da narrativa é o Rafa, porque é a partir do trabalho e das memórias dele que o filme existe. E pensando agora, talvez deixar o sapo como protagonista seria também deixar de certa forma a esclerose como narradora principal dessa história, que é justamente o objetivo oposto do filme. Memórias de um Esclerosado é um filme sobre os Rafas que existem, APESAR dela.

Ao mesmo tempo em que há momentos de humor, Memórias de um Esclerosado expõe os desafios diários do protagonista. Vide a sequência de abertura, que observa o árduo e complexo processo de um banho. Gostaria que vocês falassem sobre esse equilíbrio de tom no filme e sobre como decidiram o que mostrariam da rotina privada do Rafael.

Fernandes: Tudo o que está no filme da rotina do Rafa foi acordado previamente. O que a gente foi afinando ao longo do trabalho foram os tempos. Essa cena do banho, por exemplo, era muito mais longa nos primeiros cortes do filme. Percebemos que manter ela no início do filme era importante para entender os tempos do Rafa, que são outros por conta da esclerose.

Mas o que a gente queria era que o desconforto surgisse do esforço do espectador em se adaptar ao tempo do narrador da história, e não do Rafa se sentindo exposto. É uma grande responsabilidade retratar um momento da vida de alguém no cinema, e precisa ter muita coragem para estar na frente da câmera. Porque um filme é só um aspecto, um recorte, um ponto de vista. Um filme não é uma pessoa inteira. Então, ter o Rafa também como diretor foi importante para compartilhar essas tomadas de decisões.

Como tem sido a repercussão do filme junto à comunidade afetada pela esclerose múltipla?

Fernandes: Em quase todas as sessões, alguém com esclerose múltipla ou que convive com alguém que tem a doença compartilha sua história. Muitas pessoas dizem se sentir vistas e representadas no filme. Isso é muito potente: ver que o filme toca de forma tão direta e afetuosa quem vive essa realidade.

