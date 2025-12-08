Wagner Moura é favorito ao Globo de Ouro, e "O Agente Secreto" terá briga dura

Wagner Moura protagoniza "O Agente Secreto" (2025), filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

O Brasil tem grandes chances de conquistar pela segunda vez um Globo de Ouro de atuação. Depois da vitória histórica de Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui (2024), Wagner Moura, protagonista de O Agente Secreto (2025), desponta como favorito da categoria de melhor ator em drama na premiação organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood.

Os indicados foram anunciados nesta segunda-feira (8), e a cerimônia de entrega será no dia 11 de janeiro. Além de concorrer com Wagner, O Agente Secreto também disputa os troféus de melhor filme dramático e de melhor longa em língua não inglesa.

Esta é a segunda indicação de Wagner Moura. Em 2016, ele competiu como melhor ator em série de drama pelo papel de Pablo Escobar em Narcos.

As chances de Wagner Moura

Wagner Moura em cena do filme "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

Baiano de 49 anos, Wagner Moura deve chegar ao Globo de Ouro de 2026 na condição de favorito. Não só por ter conquistado o troféu de melhor ator no Festival de Cannes, em maio, mas também por causa de uma peculiaridade da premiação concedida pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood.

O Globo de Ouro tem duas categorias de melhor ator (e também de melhor atriz): em uma concorrem os protagonistas de filmes dramáticos, na outra, os astros de comédias ou musicais. No total, há 12 indicados, ao contrário do Oscar, que limita a lista a cinco nomes.

Um dos trunfos do brasileiro, já escolhido como o melhor ator do ano pelos críticos de Nova York, é que, dos seus cinco rivais, apenas um vem aparecendo nas apostas da imprensa de Hollywood para o Oscar. Trata-se de Michael B. Jordan, que faz papel de gêmeos em Pecadores — não me perguntem como o filme de Ryan Coogler, que tem comédia e tem musical, foi classificado como drama.

ALERTA DE SPOILER EM UMA PIADINHA.

No duelo com Jordan, Wagner tem leve vantagem, pois interpreta três personagens em O Agente Secreto: Marcelo, Armando e Fernando.

Para a sorte de Wagner Moura, três das atuações mais elogiadas da temporada vão disputar o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical: Ethan Hawke (Blue Moon), que superou o brasileiro na escolha dos críticos de Los Angeles, Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Leonardo DiCaprio, protagonista do filme considerado o maior favorito para o Oscar, Uma Batalha Após a Outra, e dono de três vitórias no Globo Ouro — por O Aviador (2004), O Lobo de Wall Street (2013) e O Regresso (2015), além de ter recebido outras 11 indicações.

As chances de "O Agente Secreto"

O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho nos bastidores de "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto emplacou duas indicações no Globo de Ouro: melhor filme dramático e melhor longa em língua não estrangeira. Na primeira categoria, enfrenta Foi Apenas um Acidente, Frankenstein, Hamnet, Pecadores e Valor Sentimental. Na segunda, compete de novo com Foi Apenas um Acidente, do iraniano Jafar Panahi, e Valor Sentimental, do norueguês Joachim Trier, e também com No Other Choice, título em inglês da obra do sul-coreano Park Chan-wook, Sirat, do franco-espanhol Oliver Laxe, e A Voz de Hind Rajab, da tunisiana Kaouther Ben Hania.

A briga para conquistar um prêmio será muito dura, porque em ambas as categorias há rivais com mais indicações. Ou seja: aparentemente, atraíram mais os votantes do Globo de Ouro.

Valor Sentimental, que estreia no Brasil em 25 de dezembro, recebeu oito indicações — as outras seis são melhor direção, atriz (Renate Reinsve), ator coadjuvante (Stellan Skarsgard), atriz coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas) e roteiro.

Pecadores, disponível na HBO Max, aparece em sete categorias: melhor filme dramático, direção, ator em drama (Michael B. Jordan), roteiro, música original, canção (I Lied to You) e destaque em bilheteria.

Frankenstein, da Netflix, soma cinco indicações: melhor filme em drama, direção (Guillermo Del Toro), ator (Oscar Isaac), ator coadjuvante (Jacob Elordi) e música original.

Foi Apenas um Acidente, que estreou nos cinemas na quinta-feira (4), tem quatro indicações. Também disputa os prêmios de melhor diretor e melhor roteiro.

Hamnet, previsto para entrar em cartaz no dia 15 de janeiro, também tem quatro — a lista se completa com melhor atriz (Jessie Buckley), ator coadjuvante (Paul Mescal) e roteiro.

O Agente Secreto empata com No Other Choice, que concorre ainda a melhor filme de comédia ou musical e melhor ator em comédia ou musical (Lee Byung-hun), e só supera Sirat (estreia em 26 de fevereiro) e A Voz de Hind Rajab (que chega ao Brasil em 29 de janeiro), ambos com apenas uma indicação. Este último título tem a seu favor os 22 minutos de aplausos no Festival de Veneza, onde conquistou o Grande Prêmio do Júri, e o tema: reconstitui a história do pedido de socorro de uma menina palestina que foi morta em Gaza durante ataque de tanques israelenses, em 2024.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.