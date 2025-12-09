Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Um dos melhores filmes de todos os tempos volta aos cinemas

Baseado em livro de Stephen King e dirigido por Stanley Kubrick, "O Iluminado" (1980) terá sessões a partir de quinta-feira (11)

