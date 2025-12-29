Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Televisão
Opinião

"Tela Quente" exibe filme da Pixar que provocou polêmica

Vai ao ar nesta segunda-feira (29), na RBS TV, "Luca" (2021), animação dirigida por Enrico Casarosa

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS