Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Inédito na TV aberta
Opinião

"Tela Quente" exibe "Barbie": veja 10 momentos nota 10 do filme com Margot Robbie e Ryan Gosling

Comédia musical sobre a famosa boneca arrecadou US$ 1,44 bilhão nas bilheterias e recebeu 10 indicações ao Oscar (mas só ganhou em canção original)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS