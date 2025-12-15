Rob Reiner dirigiu a melhor comédia romântica dos anos 1980 e fez dois filmaços baseados em Stephen King

Billy Crystal e Meg Ryan em "Harry e Sally: Feitos Um para o Outro" (1989), filme de Rob Reiner. Amazon Prime Video / Divulgação

O diretor e roteirista nova-iorquino Rob Reiner, que foi encontrado morto neste domingo (14) em sua casa, aos 78 anos, junto da esposa, Michele Singer, ambos supostamente assassinados a facadas por um dos filhos, viveu o auge de sua carreira nas décadas de 1980 e 1990.

Nesse período, Reiner, que era filho de outro cineasta, Carl Reiner (1922-2020), e da atriz Estelle Reiner (1914-2008), dirigiu a melhor comédia romântica dos anos 1980 — Harry e Sally: Feitos Um para o Outro (1989) — e dois filmaços baseados em histórias do escritor Stephen King: Conta Comigo (1986) e Louca Obsessão (1990).

Também assinou o cultuado Isto É Spinal Tap (1984), um falso documentário sobre uma fictícia banda britânica de heavy metal, e o drama de tribunal Questão de Honra (1992), que rendeu sua única indicação ao Oscar, na categoria de melhor filme, como um dos produtores.

Rob Reiner e sua esposa, Michele Singer, em evento realizado no dia 3 de dezembro de 2023. KENT NISHIMURA / AFP

No Globo de Ouro, Rob Reiner concorreu cinco vezes como melhor ator coadjuvante, pela série Tudo em Família (1971-1979), e quatro vezes como melhor diretor: por Conta Comigo, Harry e Sally, Questão de Honra e Meu Querido Presidente (1995).

Disponível na plataforma de streaming MUBI, que tem sete dias de teste grátis via Amazon Prime Video, Harry e Sally foi escrito por Nora Ephron (1941-2012), a mesma roteirista de Sintonia de Amor (1993) e Mensagem para Você (1998). A trama parte da seguinte pergunta: "Será que homens e mulheres podem ser apenas amigos?". O filme que firmou Meg Ryan como o rosto preferido das comédias românticas descreve de forma saborosa uma história de amor em que os protagonistas buscam por anos a alma gêmea que sempre esteve ao seu lado.

O diretor Rob Reiner acompanha os personagens do título, interpretados por Billy Crystal e Meg Ryan, desde o momento em que se conhecem em Chicago e compartilham uma viagem de carro até Nova York, passando por 12 anos de encontros e desencontros. Há pelo menos uma cena antológica: aquela em que Sally faz corar Harry ao fingir um orgasmo em um restaurante.

Will Wheaton, Jerry O'Connell, Corey Feldman e River Phoenix em "Conta Comigo" (1986), de Rob Reiner. Columbia Pictures / Divulgação

Conta Comigo pode ser alugado em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube. Indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, o filme conta a história de quatro amigos de 12 anos que saem à procura do corpo de um adolescente, em uma jornada que transformará suas vidas para sempre. No elenco, River Phoenix, o irmão mais velho de Joaquin Phoenix, morto aos 23 anos por excesso de cocaína e morfina, e Kiefer Sutherland.

Reza a lenda que Reiner, sabendo que o conto que deu origem ao filme, O Corpo, era um trabalho muito pessoal para Stephen King, Rob Reiner convidou o autor para assistir ao corte final. O diretor perguntou ao escritor o que havia achado da adaptação. Emocionalmente abalado, King pediu licença e deixou o cineasta sozinho.

Quando voltou, o escritor contou que aquela era parte de sua própria história, a começar pelo ponto de partida, levemente inspirado em um episódio de sua infância que a mãe sempre narrava. Os amigos, cuja relação eram bem semelhantes a que foi mostrada na tela, morreram. Ele mesmo tinha problemas com o pai, que deixou a família quando os filhos ainda eram crianças.

Kathy Bates e James Caan em "Louca Obsessão" (1990), filme de Rob Reiner. MGM / Divulgação

Louca Obsessão está no menu do Amazon Prime Video e da MUBI. Lembro como se fosse ontem de ver este aflitivo filme no saudoso Cine Avenida. James Caan interpreta um escritor de sucesso que sofre um acidente de carro e é salvo por uma ex-enfermeira que se revela sua fã número 1 (Kathy Bates, ganhadora do Oscar de melhor atriz). Mas ela não fica nada contente quando descobre os planos do autor para sua personagem preferida.

Trinta e cinco anos depois, Louca Obsessão tornou-se extremamente atual nestes tempos em que fãs se acham donos das obras e querem controlar os artistas.

