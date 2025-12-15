Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Despedida
Opinião

Rob Reiner dirigiu a melhor comédia romântica dos anos 1980 e fez dois filmaços baseados em Stephen King

Cineasta de "Harry e Sally", "Conta Comigo" e "Louca Obsessão" foi encontrado morto a facadas em sua casa, em Los Angeles, neste domingo (14)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS