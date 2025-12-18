Araci Esteves em "Anahy de las Misiones" (1997), filme de Sérgio Silva que integra o menu da Sulflix. Mauro Goulart / Divulgação

Na semana em que completou quatro anos de atividade, na quarta-feira (17), a plataforma Sulflix ultrapassou a marca de mil conteúdos disponibilizados para streaming. A iniciativa, colocada em prática por meio do programa Pró-Cultura RS — Edital FAC Movimento, da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), tem como objetivo valorizar o cinema e as artes gaúchas.

— Nosso compromisso é com o acesso à produção regional, oferecendo uma janela democrática tanto para obras que encontram espaço nos circuitos tradicionais quanto para aquelas que, muitas vezes, acabam limitadas em seu alcance junto ao público — comenta Daniela Gouveia Menegotto, idealizadora da plataforma.

A consolidação da plataforma ocorre em um contexto de crescimento da produção audiovisual no Estado. Segundo dados da Sedac, os gaúchos ficam hoje atrás apenas de paulistas e cariocas em volume de longas-metragens produzidos.

— Estando fora do eixo Rio-São Paulo, precisamos também pensar na preservação da nossa memória cultural — afirma Menegotto.

O catálogo inclui filmes como O Dia em Que Dorival Encarou a Guarda (1986), Ilha das Flores (1989), Anahy de las Misiones (1997), O Cárcere e a Rua (2005), Castanha (2014), Mulher do Pai (2016) e 5 Casas (2021). A plataforma também oferece conteúdos voltados ao público infantil, obras com recursos de acessibilidade e filmes universitários.

Entre as adições mais recentes, está o documentário Luis Fernando Verissimo – O Filme (2023), de Luzimar Stricher.

Documentário "Luis Fernando Verissimo – O Filme" está disponível na plataforma. Sulflix / Divulgação

A plataforma também lançou sua primeira produção original: a série Territórios Criativos. Com proposta de inspirar as pessoas a começarem novos projetos, são 20 episódios, cada um dedicado a um talento gaúcho de referência em sua área de atuação.

Como acessar a Sulflix

Para acessar a Sulflix, basta baixar o aplicativo disponível para Android e iOS ou utilizar o serviço via computador, celular ou tablet conectado à internet. A assinatura mensal custa R$ 9,90 e pode ser cancelada a qualquer momento, sem multa ou taxas.

Também é possível assistir aos conteúdos sem assinatura, por meio do aluguel avulso de filmes ou da Degustação Sulflix, um catálogo rotativo que apresenta semanalmente títulos abertos ao público em geral.

No mês de dezembro, em comemoração ao aniversário da plataforma e às festas de fim de ano, a Sulflix ainda oferece 30 dias de acesso gratuito.