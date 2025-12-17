Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Expectativa
Notícia

Os dois documentários brasileiros que podem ser indicados ao Oscar

Fazem parte da lista dos 15 semifinalistas da categoria "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, e "Yanuni", coprodução dirigida pelo austríaco Richard Ladkani

Ticiano Osório

