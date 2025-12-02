Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O show imperdível para quem adorava dançar nas festas dos anos 1980 e 1990

No dia 21 de janeiro, Andy Bell vai cantar sucessos do Erasure e músicas da carreira solo no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre

