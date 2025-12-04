Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O pequeno grande filme sobre um terrível pecado da Igreja Católica

Vencedor do Oscar de melhor ator por "Oppenheimer" (2023), Cillian Murphy estrela "Pequenas Coisas Como Estas" (2024)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS