Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O melhor live-action do ano estreia no Amazon Prime Video

Plataforma adiciona nesta segunda-feira (22) ao seu menu "Como Treinar o seu Dragão" (2025)

