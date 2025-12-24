Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O melhor filme do ano tem novas sessões em cinema de Porto Alegre

Sala Norberto Lubisco, na Casa de Cultura Mario Quintana, exibe de sexta (26) a domingo (28) "Sorry, Baby" (2025), escrito, dirigido e estrelado por Eva Victor

Ticiano Osório

