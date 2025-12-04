Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O maior favorito ao Oscar já pode ser visto em casa

Paul Thomas Anderson dirige Leonardo DiCaprio em "Uma Batalha Após a Outra" (2025). Filme está disponível nas plataformas de aluguel digital

