Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O filme sobre os pais que deixaram o filho de castigo na beira da estrada

Premiado drama do diretor chileno Matías Bize estreia nos cinemas nesta quinta-feira (11)

