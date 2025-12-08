Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme de terror que está bombando na Netflix

Disponível desde sexta-feira (5), "It: Capítulo Dois" (2019) já está no top 5 da plataforma

